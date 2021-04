Stefano De Martino in ospedale. Cosa è successo al popolare showman

Stefano De Martino. Il famoso ballerino, presentatore e ora giudice di Amici ha pubblicato delle Instagram Stories dall’ospedale. Cosa gli è successo

Il talento di Stefano De Martino ha brillato sugli schermi degli italiani quando nel 2009 partecipò al popolare talent show Amici di Maria De Filippi. Ballerino fenomale, durante quell’edizione non arrivò alla vittoria. Sul gradino più alto del podio salì la fidanzata dell’epoca, una certa cantante di nome Emma Marrone. La carriera della giovane prese il volo, com’è ormai noto. Anche quella di Stefano non è stata da meno.

Non solo dotato di grande tecnica atletica, De Martino ha anche una forte personalità, simpatia e verve che nel corso dello scorso decennio lo hanno portato a essere un uomo di primo piano nel panorama dello spettacolo italiano.

Nato a Torre Annunziata, ha più volte raccontato di come gli inizi non siano stati di certo facili. Ha vissuto in un quartiere ostile, in un ambiente fatto di spaccio e criminalità ma con dei genitori che lo hanno sempre protetto e spinto verso le stelle. E lui le ha raggiunte.

Stefano De Martino: le immagini dall’ospedale

E’ stato sposato con una delle show girl più belle e apprezzate nel nostro paese, Belen Rodriguez, ha un dolcissimo bambino, il piccolo Santiago ed è adorato dalla folle. Solo su Instagram ha un pubblico di oltre 4 milioni di persone che lo seguono giornalmente.

Per questo motivo hanno destato molta preoccupazione alcune immagini pubblicate su Instagram Stories in cui appare dall’ospedale Pausilipon di Napoli. Niente paura. E’ lui stesso a spiegare come mai si trovava là.

Dotato di un cuore grande ed estrema sensibilità, Stefano De Martino ha donato il proprio sangue. Conscio dell’influenza che esercita su molte persone, specialmente i più giovani, ha mostrato scene mentre compiva questa azione solidale per spingere altri a imitarlo. Non solo in questo periodo di pandemia, ma ogni istante la donazione di sangue potrebbe salvare delle vite.

Il ballerino è poi apparso in serata su Canale 5 nella terza puntata serale di Amici; nel programma che lo vide agli esordi adesso ricopre le vesti di giudice: una grande soddisfazione.