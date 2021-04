Strage del sabato sera: 4 ragazzi morti in uno schianto

L’incidente poco prima delle 20 in territorio di San Vittore del Lazio. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e diversi mezzi dell’Ares 118

Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la Casilina in territorio di San Vittore del Lazio nel sud della provincia di Frosinone ai confini con la Campania. Tre le persone della zona decedute sul colpo (tra cui un diciottenne) mentre una quarta sarebbe in fin di vita ma è stata trasferita in elicottero a Roma. Lo scontro frontale tra due auto, una Fiat 16 ed una Mito ha provocato la tragedia.

Il sinistro è avvenuto in direzione San Pietro Infine, nei pressi della rotatoria che conduce al centro di San Vittore e verso la provincia di Caserta. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco, numerosi mezzi dell’Ares 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Cassino

Fonte : today.it