Tokyo bella e ipnotica: è lei la più sensuale de “La casa di carta” – FOTO

Ursula Corbero, alias Tokyo, è la più sensuale de “La casa di carta”: gli scatti apparsi nelle Instagram stories hanno ipnotizzato i fan

Ursula Corbero, alias Tokyo, è indiscutibilmente l’attrice più sensuale de “La casa di carta”. Proprio ieri sera, la celebrità spagnola si è concessa una cenetta appetitosa assieme al suo fidanzato Chino Darin, per il quale le dimostrazioni d’amore non mancano mai. “Con il più bello, sempre“, ha scritto la Corbero, mostrando ai fan uno scatto del compagno.

Nelle successive foto, condivise tramite le Instagram stories, Ursula ha mostrato ai fan le varie pietanze degustate durante la cena. La vera prelibatezza è tuttavia lei: bella e sensuale, l’attrice si è immortalata mentre sorseggiava un bicchiere di vino, per la gioia degli utenti. Ma quando tornerà l’amatissima serie televisiva che la vede come protagonista?

Ursula Corbero e “La casa di carta”: dove eravamo rimasti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Il finale della quarta stagione de “La casa di carta” aveva lasciato il pubblico con il fiato sospeso. L’ispettrice Alicia Sierra, che è riuscita a scovare il rifugio del professore, ora ha in mano il destino della banda. Gli utenti, che fremono di sapere di più in merito alle sorti dei loro beniamini, sono preoccupati per Tokyo, che al termine della precedente stagione era apparsa sola e affranta.

Dopo aver perso l’amata amica Nairobi, infatti, il personaggio di Ursula Corbero era stato rinchiuso da Gandia nella panic-room, dove le torture non erano mancate. Come se non bastasse, la bellissima Silene Oliveira non può più neanche contare sull’amore di Rio: quest’ultimo, infatti, le aveva detto addio nella terza stagione. I fan, che apprezzano moltissimo il personaggio di Ursula Corbero, sono in attesa dell’uscita del nuovo capitolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

In merito alla data del rilascio non c’è ancora nulla di certo. Alcune voci sostengono che la quinta stagione uscirebbe il prossimo 30 aprile, mentre altre fanno slittare la data addirittura a luglio. Rimanere sintonizzati su Netflix è l’unico modo per scoprire qualcosa di più sul nuovo capitolo de “La casa di carta”, vero e proprio successo mondiale.