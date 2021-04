Tommaso Zorzi sanguinante sui social: brutto incidente questa mattina appena si è svegliato. L’opinionista, infatti, è caduto per le scale di casa sua

Tommaso Zorzi questa mattina non ha avuto proprio un bellissimo risveglio. Il vincitore del Grande Fratello Vip e attuale opinionista dell’Isola dei Famosi, si è preso un paio di giorni di stop work dai social per staccare un po’ e dare una pausa ai suoi fans che in questo periodo lo stanno vedendo in televisione tutti i giorni. Il modo in cui è ricomparso, però, ha preoccupato e non poco il suo pubblico che oggi lo ha visto tornare sul suo profilo di Instagram con un braccio sanguinante.

Tommaso Zorzi cade dalle scale appena sveglio e comincia a sanguinare: “Mi fa male tutto”

Tommaso, infatti, ha raccontato che Gilda (la sua cagnolina) ha dormito insieme a lui e questa mattina quando si è svegliato l’ha presa in braccio per scendere le scale, ma la cucciola ha adocchiato un giochino e ha cominciato a dimenarsi tra le sue braccia provando a scendere. Tommaso si è abbassato per metterla giù e non farla saltare da sola, e per impedire che Gilda si facesse del male, è caduto lui di schiena facendosi davvero molto male. Ha cominciato a perdere sangue del braccio e da stamattina sta accusando forti dolori alla schiena.

Tommaso sta trascorrendo la Pasqua da solo insieme alla sua cagnolina, godendosi queste ultime ore per rilassarsi in tranquillità, e domani tornerà in studio a Milano per la settima puntata dell’Isola dei Famosi insieme ad Iva Zanicchi, Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini che sono le sue compagne d’avventura.