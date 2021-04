Uomini e donne, quanto guadagna Gemma? Rivelazioni sui compensi

Gemma Galgani da anni è tra i personaggi più amati di Uomini e donne. Spesso è stata invitata in altri programmi. Svelate rivelazioni sui suoi guadagni.

Da anni Gemma Galgani è tra i volti più noti di Uomini e donne. Di Torino, Gemma è inoltre spesso ospitata in svariate trasmissioni come Maurizio Costanzo Show, Verissimo, Temptation Island.

Fin dall’infanzia era stata attratta al mondo dello spettacolo. Dopo essersi cimentata nella danza è passata al teatro. Una passione che l’ha portata a diventare ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino per poi passare al Teatro Colosseo. Qui ha conosciuto artisti del calibro di Gassman e Chiari.

Di seguito il suo debutto televisivo con il format di Maria De Filippi. Nessun cavaliere tuttavia è riuscito a fare breccia nel suo cuore. In merito al suo guadagno sussistono numerose ipotesi online sui compensi della Galgani per la sua partecipazione al format di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, ancora single: cerca il compagno giusto

Gemma Galgani è tra i personaggi più in vista di Uomini e donne. Molta curiosità emerge in merito al sui compensi nel format. Secondo un’intervista rilasciata a Fan Page da una ex Uomini e donne, sembrerebbe che la concorrente abbia una retribuzione mensile in base alle puntate registrate.

Tuttavia non vi sono dati certi in merito al preciso importo. Oltre che sul piccolo schermo Gemma è molto seguita sui social. Sono mezzo milione i followers che la seguono ogni giorno. Ma la Galgani ha più volte rivelato di non voler ricorrere ai social per promuovere campagne.

71 anni, nata a Torino, Gemma ha saputo conquistare il pubblico con la sua personalità. Da sempre è in cerca del grande amore. Nonostante la partecipazione al format di Maria De Filippi è ancora single. Per quanto riguarda il suo passato è stata sposata con Francesco. Ragazzo benestante, la famiglia non vedeva di buon occhio la loro unione. Il matrimonio durò per breve tempo.

Dopo altri incontri non andati a buon fine, nel 2010 ha sceso le scale di Uomini e Donne. In dieci anni ha avuto molti flirt. Noti sono i costanti scontri con l’opinionista Tina Cipollari.