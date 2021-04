Veronica Peparini sorprende i suoi tantissimi fan dei social mostrandosi in una veste davvero insolita e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Veronica Peparini non è soltanto la severa ed attenta insegnante dei ragazzi che partecipano ad Amici e le foto che spesso pubblica sui social ne sono una dimostrazione. Nell’ultimo scatto, ad esempio, condiviso sul suo profilo Instagram la bella Veronica ha voluto sorprendere il pubblico con un outfit eccezionale e uno sguardo magnetico. Per questa foto la coreografa ha scelto di indossare un vestitino turchese dallo stile quasi vintage. Il merito principale dell’abito è quello di lasciare scoperte le meravigliose gambe tornite da anni e anni di duro allenamento. A lasciare però senza fiato i suoi follower è lo sguardo che per una volta viene ritratto magnetico e languido. Gli inconfondibili capelli biondi sembrano davvero dei diavoli ribelli pronti ad indicare la dannazione a chi osasse sfidarli. Appoggiata al mitico banco di Amici Veronica è perfetta per incarnare quel tipo di insegnante che tutti avrebbero voluto avere nonostante la severità.

Lo stile di Veronica Peparini ad Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Veronica Peparini è ormai una veterana di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi. Sono infatti diverse edizioni che l’affascinante insegnante di ballo cerca di formare con la sua conoscenza gli allievi spesso con risultati sorprendenti. Un rapporto consolidato, quello con la trasmissione, anche grazie al fatto che ad Amici ha incontrato il suo attuale compagno. Si tratta del ballerino Andreas Muller che al talent ha partecipato qualche edizione fa in qualità di allievo. Con il suo stile diretto e puntuale la bella Veronica si differenzia moltissimo dalle colleghe Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Mentre le due infatti molto spesso si lasciano andare a lunghe discussioni dai toni anche accesi Veronica sembra molto più interessata al suo lavoro e ai suoi ragazzi. Non a caso in quest’edizione di Amici due dei suoi allievi Giulia Stabile e Samuele Barbetta hanno partecipato senza particolari problemi alle puntate serali del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Proprio la ballerina Giulia anzi è stata confermata più volte la preferita nel corso degli appuntamenti. Uno dei due ragazzi è certamente un papabile alla conquista della vittoria nel circuito della danza.