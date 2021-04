Vincenzo De Lucia, l’imitatore delle vip. “Assomigliare a una donna è una sfida”

Vincenzo De Lucia: l’attore e imitatore nel suo repertorio porta spesso interpretazioni di noti personaggi femminili. Spiega il perché della sua scelta

Vincenzo De Lucia, classe 1987, a 34 anni è uno degli interpreti più apprezzati del programma Stasera tutto è possibile, in onda su Rai 2. Tanta gavetta nel mondo del teatro, che lo ha visto sia nei panni di attore, sia dietro le quinte, come sceneggiatore e regista. Nel 2009 ha vinto il premio Alighiero Noschese, per il suo talento che si esprime meglio come imitatore.

I suoi cavalli di battaglia sono generalemte interpretazioni di volti noti del piccolo schermo, in particolare di sesso femminile come: Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso e Mara Venier.

E’ lui stesso a spiegare i motivi di questa scelta tanto singolare quanto studiata, segno della volontà di Vincenzo De Lucia di volersi mettere costantemente alla prova: “Per un uomo è più difficile assomigliare a una donna. Diventa una sfida”.

Vincenzo De Lucia. Le persone che hanno segnato la sua carriera

Vincenzo De Lucia ha le idee chiarissime sui tre nomi che sono stati determinanti nel dare un’impennata alla sua carriera. Cita infatti: Vladimir Luxuria, Mara Venier e Stefano De Martino.

La prima gli ha dato l’occasione di esibirsi sul palco del Gay Village. “In quegli anni, era una manifestazione frequentata da tantissimi addetti ai lavori” – ricorda De Lucia – “Grazie a Vladimir ho avuto la possibilità di farmi conoscere un po’ di più e uscire da una dimensione unicamente regionale”. Di Mara Venier, di cui fa un’imitazione stupefacente tanto da essere indistinguibile dall’originale a un occhio un po’ distratto, dice: “E’ la regina della televisione e la sua stima è un passaggio fondamentale per la mia carriera”. Parole di plauso anche nei confronti di Stefano De Martino con cui ha partecipato a Made in Sud e che lo ha richiamato per Stasera tutto è possibile: “Stefano è una garanzia dal punto di vista televisivo, piace a tutti ed è una persona meravigliosa. Mi ha accolto nella sua grande famiglia televisiva.”

Il suo idolo? Virginia Raffale. Non solo un’imitatrice e attrice stupenda ma un’artista completa. “Una ragazza in grado di ballare, recitare, imitare, di essere comica, di essere drammatica. Lei è sicuramente un modello.” Vincenzo De Lucia si dice incantato dalle sue doti.