Adriana Volpe a rischio chiusura, Maurizio Costanzo: “Tanto in Rai era finita”

Maurizio Costanzo ogni tanto commenta il percorso professionali di alcuni personaggi tv nella sua rubrica sul settimanale Nuovo. Stavolta, è stato il turno di Adriana Volpe che, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è impegnata con la conduzione di Ogni Mattina, in onda su Tv8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Purtroppo la trasmissione non sta ottenendo i risultati sperati in fatto di share e assisteremo anche non più ad una diretta di 4 ore, ma di due ore circa. Potrebbe anche essere che non venga riconfermato per la prossima stagione.

Il giornalista ha commentato la notizia, spiegando che la Volpe, per lui, ha grandi capacità. Mentre in molti l’hanno criticata per aver accettato questa nuova sfida su Tv8, lui le ha fatto i complimenti, spiegando che per lui ha fatto bene. Soprattutto perché, a detta del giornalista, in Rai Adriana Volpe era finita e, grazie al GF Vip, ha potuto rilanciarsi.

LEGGI ANCHE –>Adriana Volpe: l’attacco di un noto presentatore. No, stavolta non è Magalli

Adriana Volpe svela i motivi reali della fine del matrimonio con Roberto Parli dopo il GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)



Nei giorni scorsi, Adriana Volpe ha anche deciso di svelare i motivi della fine del matrimonio con Roberto Parli. Tra i due attualmente i rapporti sono molto tesi e la stessa Adriana, in un’intervista al settimanale Intimità, ha raccontato di non aver mai conosciuto il marito fino in fondo: “Il fatto è che una persona non la conosci mai fino in fondo. Probabilmente perché non ci conosciamo manco noi fino in fondo…”.

La conduttrice ha anche dichiarato che, dopo essersi sposata, è sempre stata sola. Lei e Roberto, infatti, hanno sempre vissuto in città diverse: lei a Roma per lavorare in Rai e lui a Montecarlo, dove lavora come agente immobiliare.

“Abbiamo passato tanti anni senza avere il coraggio di cambiare le nostre vite. Nessuno dei due ha ceduto, decidendo di lasciare la sua città, di avvicinarsi all’altro”, queste le parole della Volpe che, a quanto pare, ha molto rammarico per non aver fatto un altro tipo di percorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Per molto tempo, la conduttrice non ha voluto vedere in faccia la realtà, portando avanti questo rapporto che molto probabilmente era morto da molto tempo. Ora la Volpe si è trasferita a Milano per l’impegno con Tv8.