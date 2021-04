Alessandra Amoroso canta su Instagram il nuovo singolo “Piuma”-VIDEO

La bravissima cantante Alessandra Amoroso condivide un video su instagram in cui canta il suo nuovo singolo in uscita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso canta su Instagram per i suoi follower il pezzo inedito in uscita mercoledì 7 aprile, il titolo è “Piuma”. I commenti sono tantissimi per la cantante salentina:“Già la canto”, “Grazie ad una canzone, le sorprese che ci fai, rendi le nostre giornate più belle. Hai la capacità di rendere tutto più bello. Grazie di tutto cuore grande e in bocca al lupo”. E ancora:”Non ti smentisci mai e sei una certezza. Dove ci sei tu c’è un emozione”.

LEGGI ANCHE>>>Bambino ingaggiato da un parente per uccidere un uomo: l’assurda vicenda

Alessandra Amoroso e Emma Marrone insieme per Pasqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elisa Isoardi, affascinante Cenerentola in riva al mare…è sempre una favola – FOTO

Le due cantanti entrambe salentine ed entrambe tamponate come dice Emma nel video delle stories instagram, hanno trascorso la Pasqua insieme. Le due copaesane sono amiche da quando hanno partecipato entrambe ad Amici tanti anni fa. Da quel momento non si sono più perse di vista. Negli anni hanno mantenuto l’amicizia e addirittura passano le festività insieme. Appaiono felici si ma anche dispiaciute di non aver potuto trascorrere questa festa insieme ai loro parenti. Purtroppo una sorte che è toccata a tanti italiani per via del lockdown esteso in tutta Italia. Ma l’amicizia continua, così come la musica per le due bravissime cantanti. Sono uscite insieme per la prima volta con un singolo in comune, Pezzo di cuore, un brano che ha già fatto emozionare tutti quanti.

Ora invece la Amoroso è pronta ad uscire con il suo nuovo brano Piuma. In un post su Instagram racconta la storia di questa canzone. “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone speciali ; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni. Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di essersi, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni. PIUMA è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Sicuramente sarà un pezzo unico e importante per l’Amoroso, racchiude infatti l’amore e la musica, due elementi per cui vive la bella cantante salentina. Non vediamo dunque l’ora di poter ascoltare questo nuovo singolo!