Alessandra Celentano contro Amici 20 fa tremare i social: “Una farsa”. La professoressa della scuola ha messo un like che ha fatto scoppiare la polemica

Alessandra Celentano è una delle professoresse più amate della scuola di Amici. Da anni è nel talent di Maria De Filippi a scoprire giovani talenti, ad aiutarli, a fare loro lezioni e vederli poi diventare dei bravissimi ballerini. Quest’anno aveva scommesso tutto su Tommaso Stanzani: il giovane ballerino è stato eliminato sabato in seguito ad un brutto ballottaggio. Quest’anno, infatti, il format del serale è molto particolare: i ragazzi sono tutti divisi in gruppi, i gruppi avversari sono capitanati da professori che tendono ad attaccare i talenti più forti per buttarli fuori subito. E questa volta è toccato a lui.

Alessandra Celentano contro Amici 20 senza pietà: “Una pagliacciata”

Non la Celentano che vuole farsi licenziare, iconica #Amici20 pic.twitter.com/7604lsUDKl — Arya è fuori di testa più del solito ☽☾ (@sambucaproblems) April 2, 2021

Alessandra sembra non aver digerito l’eliminazione del suo pupillo, nonostante in puntata abbia cercato di non cedere alla tristezza e si è limitata a fargli gli auguri per la sua carriera. Poi è spuntato un like della maestra ad un post su Instagram dove i fans del programma denunciano un sistema sbagliato, un attacco chiaro al talent che potrebbe costare molto caro alla maestra alla nostra cara Celentano. “Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate? So che insieme potremmo fare la differenza” c’è scritto nel post che vede il like della professoressa.

Nella stessa puntata, però, Alessandra è riuscita da ottenere almeno una piccola vittoria: Rosa Di Grazia, la ballerina che proprio non le piaceva, è stata eliminata dalla scuola subito dopo Tommaso Stanzani.