Amici 20, Lorella Cuccarini su Tommaso: “Se fossi stata io…”

Lorella Cuccarini, dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani, ha deciso di dare un freno alle polemiche. Sul suo profilo Instagram l’insegnante ha pubblicato un post dove ha ricordato a tutti gli utenti social che sarà un allievo ad aggiudicarsi la vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)



La messa in onda della terza puntata di Amici ha scatenato un bel po’ di polemiche. A scatenare il pubblico da casa è stata soprattutto l’eliminazione di Tommaso Stanzani che, ancora ora, a distanza di giorni, continua a far discutere.

I giudici di Amici hanno deciso di sacrificare Tommaso per salvare Sangiovanni. Nelle ultime ore anche Lorella Cuccarini ha voluto dire la sua e, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: “Sarò onesta. Se fossi stata giudice non avrei votato per eliminare Tommaso. Ma i gusti, come i giudizi, sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati”.

Lorella Cuccarini mette un freno agli insulti ai professionisti e agli allievi di Amici dopo l’esclusione di Tommaso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)



L’insegnante nel post pubblicato ha voluto commentare tutte le polemiche di queste ore. Ha invitato tutti a moderare i toni perché, per lei, leggere insulti ai professionisti e agli allievi del programma è molto triste.

Infine, la Cuccarini ha voluto ricordare a tutti che a vincere il programma sarà soltanto uno: “Ricordate che nel programma verranno eliminati tutti, tranne uno”.

In questa edizione abbiamo visto più volte gli scontri tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. In particolare la Celentano più volte ha fatto degli apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti degli allievi della Cuccarini.

Da sempre, sin dagli inizi dell’avventura ad Amici, la Cuccarini si è sempre mostrata molto protettiva e materna nei confronti dei suoi allievi. Nonostante questo, non ha mai rinunciato neanche alla disciplina, dimostrando di far migliorare tantissimo molti suoi allievi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

La Cuccarini sta mostrando un lato inedito di sé che è venuto fuori soprattutto nei momenti in cui ci sono state delle discussioni molto accese con la Celentano che è una sua acerrima nemica. Raramente, infatti, abbiamo visto litigare la Cuccarini con qualche altro collega. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi sviluppi del serale di Amici che sta appassionando molte persone da casa.