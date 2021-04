Amici 20, scoppia la polemica per una presunta bestemmia di Deddy

Nell’ultima puntata del serale di Amici abbiamo assistito all’eliminazione di Tommaso e Rosa. Quest’ultima, dopo l’eliminazione, si è rifugiata in casetta con il suo fidanzato Deddy. Nel frattempo sul web scoppia la polemica per una presunta bestemmia. Ecco i dettagli.

La puntata di Amici 20 che è andata in onda il 3 aprile ha fatto scatenare tantissime polemiche. Oltre alle liti tra professori, il pubblico da casa ha dovuto mandare giù l’eliminazione di altri due concorrenti. Il primo, il ballerino Tommaso, eliminato nella prima manche. La seconda concorrente eliminata è stata Rosa Di Grazie, la ballerina che ha perso al ballottaggio con il cantante Deddy.

Rosa e Deddy sono una coppia e, dopo la sfida, tra lacrime e pianti sono tornati in casetta. Tra i due il più contrariato è stato il ragazzo che è stata salvato dai tre giudici.

La presunta bestemmia di Deddy ad Amici 20: i dubbi dei telespettatori

Nelle ultime ore, però, non si sta parlando altro che della presunta bestemmia detta dal ragazzo mentre, in collegamento con Maria De Filippi, stava parlando delle qualità della sua ragazza. “È testarda, orgogliosa come me”, queste le parole del ragazzo in cui molti telespettatori ci hanno voluto vedere una bestemmia.

Nessuna imprecazione, però, anche perché, se così fosse stato, la produzione avrebbe sicuramente tagliato il pezzo in questione.

Nel frattempo, prosegue la gara ad Amici e, in particolare, continuano le liti in studio. Nei giorni scorsi, in primo piano la lite tra Stefano De Martino e Alessandra Celentano. La professoressa di danza classica non ha risparmiato neanche l’ex ballerino di Amici, ricordandogli che, quando era allievo, gli aveva consigliato di cambiare carriera. Una provocazione bella e buona che De Martino ha accolto con eleganze, ricordandole che anche lei lavora in tv.

Fuochi e fiamme anche tra Rudy Zerbi e Arisa che si è presentata in studio con tanto di baffi, stupendo tutto il pubblico. Un’edizione molto movimentata, questa, che sta riscuotendo particolare successo tra il pubblico. Non ci resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi e per sapere quali saranno i prossimi eliminati!