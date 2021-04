E’ una visione paradisiaca quella condivisa da Anna Tatangelo. In costume mostra tutto il suo fisico ed i suoi fan trattengo il fiato.

Lo scatto della cantante Anna Tatangelo in piscina è un colpo basso per i suoi fan che, scorrendo inconsapevoli la dashboard di Instagram, incappano in una sorpresa del tutto inattesa. Gli ammiratori della grintosa Anna sono già al corrente delle sue attività sportive di queste ultime settimane. Accompagnate da una gustosa dieta mediterranea e da tanto amore per se stessa. Ma tutto potevano immaginare, salvo che un tale ed incontenibile “tuffo” nel passato.

Anna Tatangelo lascia senza respiro: in costume è bellezza sublime

In contemporanea nella serata di ieri, invece, la cantante di origini laziali ha postato nelle sue storie alcuni ricordi dei suoi primi passi nel mondo della musica. Giorgio Panariello ed Ilary Blasi presentarono su RaiUno il suo singolo “Essere una donna”. Il quale, all’epoca dei suoi 19 anni, l’ha portata in men che non si dica in vetta alle classifiche. Quanto nel cuore degli italiani. Un carisma, una voce ed una dedizione verso la sua più grande passione che resta tutt’oggi invariata.

Ebbene lo scatto della scorsa estate, che ritrae l’interprete canora nel mentre di un rilassante bagno in piscina, torna a far fare breccia sui social. “Ultimi giorni di relax poi si riparte🎧🎙🔥“, aveva inserito il tal modo il suo pensiero nella didascalia la cantante trentaquattrenne, prima di ricominciare con molta probabilità le registrazioni di uno dei suoi ultimi successi.

Nulla da aggiungere. Si tratta, secondo il parere della sua infinità di ammiratori, di una posa da togliere il fiato. Quella di Anna vestendo un costume intero in tinta rossa, ed in contrasto con l’acqua cristallina in cui è immersa, lascia intravedere la schiena scoperta in tutta la sua sensualità, ed è senza dubbio: “un vero spettacolo❤️🌹🔥🇮🇹”.