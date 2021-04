Barbara D’Urso, clamoroso rifiuto in diretta. Il “NO” inaspettato

Barbara D’Urso scioccata dalla rivelazione in diretta da parte del suo ospite. Lo spasimante non è gradito e la sua risposta è secca

Nei salotti di Barbara D’Urso ne succedono sempre delle belle. Ieri a Domenica Live che è tornata dopo tanto tempo in diretta e con un’edizione lunga partita dal primo pomeriggio, la regina degli ascolti Mediaset è stata del tutto presa in contropiede. Ma com’è nel suo stile Barbarella non ha tardato a rispondere infliggendo un duro colpo al suo ospite.

Si tratta di Ferdinando Guglielmotti, il visconte protagonista dell’Isola dei Famosi, eliminato e ieri ospite a Domenica Live. È lui che ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua dichiarazione. E la notizia sta rimbalzando da un capo all’altro del Paese.

Qualche giorno fa era stata Giovanni Ciacci a dire a Barbara che il conte Guglielmotti era innamorato da anni di una donna senza però essere ricambiato. Iconica la faccia di Carmelita, ripresa anche da Striscia la notizia che come sempre non fa scappare mai nulla. Di cosa si trattava? La patata bollente è esplosa proprio ieri in diretta.

Barbara D’Urso, lo spasimante non è gradito, ecco il suo “No”

Il Visconte riferito a Carmelita “Sono dieci anni che mi rifiuta”

Ferdinando Guglielmotti, ospite di Domenica Live, dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi dove sembrava essere molto attratto da Elisa Isoardi che non ha affatto ricambiato, ha vuotato il sacco. La donna che lui ama da 10 anni, non è altro che Barbara D’Urso. “Lei ha sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero” si è dichiarato in diretta tv specificando come da tempo la conduttrice sia single.

E Barbara? Ovviamente non ci ha pensato due volte a rispondere rifilando un secco “No” al visconte. Schietta e senza peli sulla lingua, Barbarella non ha lasciato nessuna speranza all’ex naufrago: “Non hai speranze con me – ha chiosato – Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano”.

Un no in grande stile quello di Carmelita che ha voluto far capire al conte come sia meglio che loro restino solo amici. Uno spasimante non gradito da Barbarella che ha consigliato al suo amico di provare magari con la Isoardi attendendo la fine del reality. Un nuovo capitolo delle vicende amorose del visconte? Staremo a vedere.