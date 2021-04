Beautiful, anticipazioni puntata 6 aprile: l’ultimatum di Brooke

Beautiful, anticipazioni 6 aprile: Brooke lancia un ultimatum ad Eric. Quinn sente tutto e medita una vendetta.

Dopo aver lungo tergiversato sul triangolo Steffy-Hope-Liam, l’attenzione di Beautiful torna a concentrarsi sul difficile rapporto tra Wyatt e Flo sui problemi provocati da Thomas nel matrimonio tra Brooke e Ridge. Wyatt e Flo sono sempre più vicini, complice anche la crisi di coppia che lo Spencer sta vivendo con Sally. Le loro madri premono perché i due tornino insieme, ritenendo che Flo sia la persona giusta per Wyatt e tacciando la Spectra di essere un’opportunista ed una macchinatrice. Brooke e Ridge, invece, cercano di rimettere in piedi il loro matrimonio, ma riscontrano numerose difficoltà.

Beautiful, anticipazioni 6 aprile: Wyatt bacia Flo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke sarà furiosa con Ridge. Lo stilista gli ha rivelato di essersi scambiato dei baci con Shauna nel periodo in cui sono stati distanti e la Logan ritiene che dietro a questo “tradimento” ci sia la mano di Quinn. Deve essere stata lei a spingere l’amica ad avvicinarsi a Ridge proprio mentre il loro matrimonio era in crisi. Brooke chiederà dunque ad Eric di cacciare Shauna e Quinn dalla casa di famiglia. Lui ovviamente rifiuterà, essendo sposato con Quinn ed innamorato di lei. Questo provocherà una frattura sempre più insanabile tra la Logan ed il resto della famiglia Forrester.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Wyatt bacerà Flo, risvegliando in lei la speranza di un futuro insieme. Le cose non si mettono affatto bene per Sally Spectra.