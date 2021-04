Belen e Antonino, l’indiscrezione che tutti aspettavano da tempo

Belen Rodriguez, nuove indiscrezioni sulla modella argentina e sul compagno, Antonino Spinalbese.

Bellissima Belen Rodriguez, come sempre…anzi ancora di più, la gravidanza le conferisce – come si vede sui video postati sui social – una luce maggiore. Un’espressione del viso magnetica che colpisce il web. Merito del suo amore con Antonino Spinalbese, il modello 26enne che ha fatto breccia nel cuore della modella argentina.

Una storia che cresce giorno dopo giorno e che si fa sempre più forte tanto da poter decidere la coppia di raggiungere un traguardo importante: le nozze. Ebbene sì, a quanto pare qualcuno avrebbe riferito a tal proposito. Si tratta di Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, il quale riferendosi alle coppia avrebbe ammesso: “Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie”.

La coppia al momento non avrebbe proferito parola a tal proposito, anche curiosando tra i rispettivi profili Instagram non è possibile rilevare tale indiscrezione.

Belen Rodriguez, dichiarazione d’amore sul web

La coppia Belen- Antonino non ha mai nascosto l’amore e la passione reciproca, tant’è che si commentano i rispettivi post. Nella foto di Antonino pubblicata pochi giorni fa infatti non poteva mancare la risposta della bellissima argentina “Amore tornaaaaaaaaa!!!!!!” una semplice e tenera richiesta che non è passata inosservata, anzi ha dato adito a non poche discussioni.

Qualcuno infatti si è permesso di cadere nella volgarità commentando con espressioni colorite – e prive di logica – il messaggio di Belen. Ma è bastato attendere poco, i fans della coppia (che sono numerosissimi) subito a rispondere per le rime ponendo l’accento sulla maleducazione riscontrata.

Bellissimi, giovani e tanto innamorati…non sorprende pertanto la volontà di sposarsi. Sul punto prosegue infatti Alessi: “Belen Rodriguez oggi è pronta ad un evento intimo e discreto. Un giorno speciale da ricordare per tutta la vita”.