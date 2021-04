La conduttrice Benedetta Parodi si mostra in dolce compagnia sulle meravigliose spiagge di Miami: la posa è di una bellezza epica.

L’affabile e divertente conduttrice televisiva, Benedetta Parodi, dedita da diverse annualità alla messa in onda di rubriche a sfondo culinario. Tra le più popolari rientrano sicuramente la trasmissione di “Bake Off Italia” oppure “I menù di Benedetta”. La giornalista è ormai punto di rifermento per molte donne. E non soltanto per quel che riguarda la sua cura e creatività dimostrata ai fornelli, ma soprattutto per il suo spirito di iniziativa e la sua altrettanto contagiosa umanità.

Benedetta Parodi epica sulle spiagge: il Sole sorride alla coppia più bella di Miami

La sempre più carismatica Benedetta risulta essere abbastanza attiva anche sulle piattaforme social. Proprio in questi minuti ha condiviso il suo ultimo contenuto sul suo profilo Instagram in occasione della Pasquetta. E ricevendo successivamente da parte dei suoi fan una cospicua quantità di apprezzamenti.

“Pasquetta 2016… auguri a tutti sfogliando l’album dei ricordi ♥️“, ha scritto così Benedetta nella didascalia allo scatto che ritrae la conduttrice nativa di Alessandria in compagnia del marito, nonché giornalista e telecronista sportivo, Fabio Caressa. Una cartolina particolarmente suggestiva che sembra avere lo scopo di strappare un po’ di buon umore ai suoi ammiratori, lasciando che dimentichino la situazione di restrizioni in cui verte attualmente l’intera penisola italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Una proposta divertente, dunque, che sarebbe stata subito ben accolta. Una delle utenti, a favore del duo romantico, si esprimerà in tal modo: “Siete una coppia di eterni freschi sposi💚💚“. Un complimento assolutamente non di circostanza. Basti osservare le espressioni di entrambi rivolte verso l’obiettivo direttamente dalle paradisiache spiagge della Florida.