Bianca Guaccero il primo piano che fa sognare, bellissima-FOTO

La bella Bianca Guaccero ha condiviso una foto su instagram in cui appare bellissima e sensuale, lo sguardo è magnetico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero è bellissima su Instagram in un primo piano dove fa uno sguardo sensuale e dolce allo stesso tempo. Nella didascalia scrive:“Buon giorno Ragazzi! Vi ricordo che oggi saremo in onda in diretta per trascorrere la Pasquetta insieme! Perciò se avete voglia di un pò di sorrisi e consigli noi ci siamo!”. Oggi ci sarà come sempre una puntata di Detto Fatto a intrattenere il pubblico, nonostante il giorno di festa. La televisione non riposa mai e quindi nemmeno la Guaccero.

Bianca Guaccero e il ricordo del balletto estivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La bella conduttrice ha condiviso un ricordo di quando doveva ballare al Festival Show. Si vede lei nel video che balla insieme a un’amica ed è bravissima. Appare con shorts di jeans e reggiseno sopra, è bravissima. Nei commenti tutti le fanno i complimenti:“the number one is…JLO esce da quel corpo”, “Spettacolo brava”, “Ricordo quell’edizione del festival show..uno spettacolo e sei uno spettacolo”. Insomma gli utenti l’adorano. A Bianca non manca nulla, sa ballare, recitare e anche cantare oltre che condurre ovviamente. Si può dire che sia una showgirl completa. E ogni cosa la fa bene.

In un’altro post condivide un momento bellissimo in cui canta con Laura Chiatti, sono davvero bravissime e tutti lo notano. Un’utente scrive:”Brave, fa immenso piacere vedere due donne di successo che si vogliono bene e si rispettano reciprocamente. Mi scuserà comunque Laura se dirò che Bianca ha una voce bellissima che ti accarezza l’anima, non vedo l’ora di sentire le sue canzoni. Così come non vedo l’ora che arrivino le 15 e 15 su Rai due”. Ognuno poi ha la sua preferenza, in molti dicono che la Chiatti abbia una voce più dolce, ma altri invece sostengono che Bianca sia più brava come vocalità e potenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

In ogni caso entrambe sono incantevoli e bravissime a fare praticamente tutto. Sono un vanto per l’Italia, due donne forti e intelligenti che hanno fatto molta strada con il loro talento. Adesso la Guaccero sta per uscire in televisione con una serie dove ci sarà anche il marito di Laura Chiatti, il magnifico Marco Bocci.