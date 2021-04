Carolina Stramare e quel costume che ti lascia senza fiato – FOTO

Carolina Stramare: suoi social, nel giorno di Pasqua, la temperatura sale a più non posso. La scollatura è vertiginosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Continua ad essere un’estate in anticipo per Carolina Stramare che delizia i suoi follower con scollature e costumi che fanno perdere il controllo. La bella ex Miss Italia l’aveva già fatto qualche settimana fa e ora ci è ricascata di nuovo. Qualcosa ci fa pensare che stia per lanciare un nuovo progetto.

Messa da parte L’Isola dei Famosi di cui doveva essere naufraga, evidentemente ci saranno per lei dei nuovi progetti. Era nel cast ufficiale dell’edizione 2021 del reality di Mediaset e ha abbandonato all’ultimo momento per motivi familiari, ha detto. E così la produzione ha dovuto trovare una sostituta in fretta e furia: la vincitrice de “La Pupa e il Secchione e viceversa” Miryea Stabile.

Come ha raccontato a La Provincia Pavese la nonna della reginetta d’Italia, alla vigilia della partenza di Carolina per l’Honduras il suo papà si è sentito male e lei “ha voluto stargli vicino. Ora siamo tutti in Liguria, ma presto riprenderà le valigie”.

E così è sfumata per lei un’avventura che l’avrebbe resa di sicuro protagonista. Ma come sempre per la Stramare la famiglia viene prima di tutto e la sua scelta è stata sentita e convinta.

LEGGI ANCHE -> Ha 29 anni ed è la donna più temuta dagli uomini

Carolina Stramare, con lei la temperatura sale

LEGGI ANCHE -> Karina Cascella prima del pranzo di Pasqua: leggins che segnano tutto, ma tutto.. FOTO

Ed eccola dopo questa parentesi ritornare sui social più sexy e provocante che mai. Carolina Stramare ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo scatto in costume molto molto bollente. Sarà una foto rubata da uno shooting in costume da bagno che mette in bella vista tutte le sue curve mozzafiato.

Nella giornata di Pasqua dopo qualche scatto della tavola in famiglia e di lei baciata dal sole, l’ex Miss Italia ci regala nelle sue Instagram Stories una ricondivisione celestiale. Si muove suadente nel video con un costume che ti lascia senza fiato. Una scollatura così profonda che arriva fin giù allo stomaco e lascia quasi scoperto il suo generoso decolleté.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Ancora non è estate ma con lei la temperatura sale e anche tanto. Anticipa “stiamo arrivando”. Cosa sarà? Una collezione di costumi tutta sua o testimonial di un brand? In ogni caso qualcosa di veramente gradito ai suoi tantissimi follower sta per arrivare.