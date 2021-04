Checco Zalone ha condiviso gli auguri di Pasqua sui social. Ha dedicato un pensiero ai bambini ricoverati al Policlinico di Bari.

“E’ un momento difficile dobbiamo impegnarci tutti.” Queste le parole condivise da Checco Zalone sui social. Parole a cui aggiunge gli auguri di buona Pasqua. In particolare ha dedicato un pensiero per i bambini del Policlinico di Bari e dell’Ospedale Giovanni XXIII.

Il messaggio di Zalone è stato condiviso con un video sui social. Nel breve filmato Checco ha poi lanciato un appello: “Mi sono vaccinato grazie a un atto di favore del ministro: è una bugia! Vaccinatevi tutti, ora si vede un barlume di speranza. Questa estate voglio vedervi tutti assembrati in città.” Poi gli auguri in questo giorno di festa rivolto anche ai volontari dell’ospedale. Il comico ha poi concluso la ripresa suonando il piano.

Gli auguri di Checco Zalone: poi arrivano quelli di Al Bano

Il video di auguri di Checco Zalone è apparso sul profilo social del Policlinico di Bari. La struttura comunica che il comico è uno dei personaggi ad aver inviati un pensiero per i bimbi.

L’iniziativa è stata attuata dall’associazione “Impegno95”. Oltre all’attore altri volti noti hanno dedicato un pensiero per Pasqua. Tra questi Al Bano che ha augurato ogni bene possibile ai bimbi degli ospedali. Inoltre anche il sindaco Decaro ha partecipato all’iniziativa. Con indosso la fascia tricolore ha rimarcato come la indossi in occasioni speciali “Voi bambini siete così speciali come le persone che vi assistono negli ospedali”, le parole del sindaco.

Tutti i video realizzati in occasione di Pasqua sono visibili sul canale Youtube dedicato all’associazione.

Col messaggio di auguri Checco non perde l’occasione di scherzare. “Auguri a Nicola Papagna, dell’associazione impegno 95 che ha organizzato l’iniziativa, per il quale ho ritirato la denuncia di stalking che gli avevo fatto. Nicola stai tranquillo che passi una Pasqua serena”, il commento di Zalone