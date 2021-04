Chiara Nasti e gli auguri di Pasqua con un look aggressivo-FOTO

L’influencer Chiara Nasti ha condiviso una foto in cui appare bellissima ma con un look abbastanza aggressivo per Pasqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti non si smentisce mai, i suoi look sono sempre stravaganti ed eccessivi ma è particolare proprio per quello. Indossa una canotta nera con delle frecce grosse attaccate davanti, poi si intravede una borsa a tracolla nera con una B davanti. Nella didascalia fa gli auguri di Pasqua:”Buona pasqua a tutti”. C’è chi sostiene che la foto sia ritoccata però:”Come sturciare le foto col programma. La vita troppo stretta con la catena a onda cancella jaaa”. E ancora:”Amo sembri deformata”.

La polemica su Chiara Nasti al ristorante durante il lockdown

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

In molti hanno criticato il fatto che la Nasi si sia immortalata al ristorante nel giorno di Pasqua, dal momento che tutta Italia si trova in lockdown e sopratutto i ristoranti sono serrati. Molti commentano:”Beh si i ristoranti aperti a Pasqua giusto per la vippettina”, “Ristoranti per tutti chiusi tranne che per voi”, e ancora “Ristorante?? i soliti furbi”. Insomma è vero che non è molto astuto condividere una foto al ristorante in piena pandemia con tutta Italia che è chiusa in casa e non può andare a pranzare fuori. Forse sarebbe stato meglio se non lo avesse condiviso. Inoltre non è nemmeno legale in teoria andare al ristorante proprio perché per legge sono chiusi.

Gli influencer e i personaggi famosi per primi dovrebbero dare l’esempio a tutte le migliaia e milioni di persone che li seguono. Invece di fregarsene ed infrangere le regole. In tanti poi commentano che aspettano qualche messaggio del fidanzato, Nicolò Zaniolo calciatore giovanissimo della Roma. Spesso il giovane commenta le foto della fidanzata con cuori oppure con “Amore mio”, come nella foto che l’influencer ha condiviso qualche giorno fa durante lo shooting per la sua nuova collezione di beach wear. Lei indossava un mini copricostume azzurro che si incrocia sul seno e lascia l’addome scoperto in più punti. Il giovane calciatore non ha resistito alla bellezza della fidanzata e ha scritto:”Amore mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Certo le pose che fa la Nasti sono molto sensuali sopratutto durante i suoi shooting, fa dunque bene Zaniolo a far vedere che lui è presente nella vita dell’infliuencer con cuoricini e dediche. Qualche giorno fa al suo ritorno da lui, il giovane le ha fatto trovare sul letto delle belle rose con scritto “Bentornata Amore mio”.