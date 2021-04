L’ex velina bionda pubblica uno scatto su Instagram dove mostra il suo fisico mozzafiato con un costume che le sta da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Costanza Caracciolo è una delle storiche veline di Striscia la Notizia che a colpi di stacchetti ha incantato i tantissimi italiani che per anni l’hanno seguita da casa.

La bella Costanza, in coppia con la collega e amica Federica Nargi è stata la velina del noto tg satirico di Mediaset dal 2008 al 2012.

Ne sono trascorsi di anni dalla fine della loro avventura ed entrambe oggi sono donne realizzate sia dal punto di vista lavorativo che famigliare infatti Federica è mamma di Beatrice e Sofia avute dal compagno Alessandro Matri mentre Costanza è mamma di Stella e Isabel avute dal marino Christian Vieri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Diletta Leotta, la scollatura è totale: Can Yaman può solo guardare lì – FOTO

L’eleganza in costume!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Adua Del Vesco in total black: sale la temperatura sui social – FOTO

Nel giorno di Pasquetta la bella siciliana ha voluto indossare un costume ricordando come in questa giornata, da piccola, indossava sempre il bikini e andava a fare il bagno al mare anche se non era ancora iniziata la stagione estiva ma complice la gioventù e il clima della Sicilia poteva permettersi di iniziare l’estate con qualche mese di anticipo.

Il fascino e l’eleganza di Costanza è indiscusso e in questa foto lascia intravedere ai suoi followers un decolleté da urlo.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo, infatti vanta 1,3 milioni di followers ma la sua eleganza è rappresentata dal fatto che pubblica delle foto in cui mostra una bellezza incredibile senza mai esagerare con la sensualità e le nudità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Simbolo che si può essere bellissime anche senza svestirsi. Chapeau!