Il cantautore Cristiano Malgioglio ospite a Domenica In ha raccontato uno dei momenti più delicati della sua vita, poi la lettera del compagno…

E’ un Cristiano Malgioglio senza freni quello ospite da Mara Venier a Domenica In. Un ingresso da urlo accompagnato dalla canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”, completo rosso e un paio di occhiali da sole non poco appariscenti. Il cantautore nel salotto della ‘Zia Mara’ ha raccontato uno dei momenti più delicati e dolorosi della sua vita. Ma non solo, Cristiano Malgioglio parla anche della sua florida carriera e dei tanti successi che l’hanno accompagnato in questi anni, non nascondendo però i momenti più bui.

Cristiano Malgioglio: “Qualche anno fa ho scoperto di avere un melanoma”

Un melanoma ha cambiato la vita di Cristiano Malgioglio. Il cantautore ha scoperto di avere la malattia qualche anno fa e per la prima volta lo racconta nel salotto di Mara Venier. Solo grazie all’aiuto dei medici e delle persone che gli sono state vicine è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi in mano la propria vita. Cristiano però nella sfortuna si ritiene fortunato, in quanto il tumore era stato preso in tempo e quindi non si è dovuto sottoporre a dei cicli di chemio. “Sono un miracolato” ha detto il personaggio televisivo a Mara Venier. Poi ha voluto spiegare quanto sono fondamentali i controlli per prevenire le malattie: “Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”. Per lui è stato un momento molto duro da superare, grandi successi lavorativi che però non si è riuscito a godere a pieno a causa della malattia. Proprio nello stesso periodo è uscito il suo singolo “Mi Sono Innamorato di tuo Marito”, ma le preoccupazioni legate al suo stato di salute hanno limitato la sua felicità per il grande successo ottenuto con la sua canzone.

Grande sorpresa per Cristiano Malgioglio da parte del fidanzato. I due a causa della pandemia non riescono a vedersi da quasi un anno. Una cartolina direttamente dalla Turchia con il dolce messaggio: “Non vedo l’ora di rivedere il tramonto sul Bosforo insieme a te. Ti aspetto“.