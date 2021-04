Diletta Leotta, prima Pasqua con Can Yaman: outfit bollente. La bellissima giornalista sportiva ha pubblicato una foto sul suo profilo di Instagram

Diletta Leotta è senza ombra di dubbio una delle giornaliste sportive più amate qui in Italia. Negli anni ha raggiunto sempre più successo, ma l’anno scorso è arrivata davvero al grande pubblico quando ha fatto la co-conduttrice del Festival di Sanremo per una sera. Un’esperienza molto importante per lei che sicuramente si porterà dietro per tutta la vita. Oltre alle soddisfazioni lavorative, Diletta adesso ha finalmente trovato l’amore e lo ha trovato tra le braccia di Can Yaman.

Diletta Leotta, prima Pasqua con il suo Can: “Appassionati di cioccolato”

Ebbene sì, stiamo parlando proprio dell’amatissimo attore turco che ha fatto impazzire tutti negli ultimi anni. Arrivato qui in Italia ha cominciato una conoscenza con la bella Diletta che è diventata sempre più importante, e dopo aver passato il loro primo Natale insieme, hanno festeggiato anche la Pasqua nell’appartamento dove si sono trasferiti pochi giorni fa insieme, dopo che lui aveva vissuto per mesi nella camera di un albergo romano.

Le cose tra di loro stanno diventando sempre più serie, infatti si vocifera che presto convoleranno a nozze. Mentre aspettiamo di vedere questa ipotesi diventare realtà, li ammiriamo sui social più felici e affiatati che mai, festeggiare le feste come una vera e propria famiglia.