Domenica In, gaffe in diretta con Malgioglio. Per lui un ingresso “scoppiettante”

Per la giornata di Pasqua Mara Venier ha invitato l’amico Malgioglio con cui aveva preparato un ingresso a sorpresa, la gaffe del paroliere però ha rovinato i piani

Per la domenica di Pasqua zia Mara Venier ha deciso di invitare in studio l’amico Malgioglio che per l’occasione si è presentato con tanto di completo rosso fiammante proprio per restare in tema con il tailleur della conduttrice. L’entrata a sorpresa del paroliere era stata preparata in largo anticipo con diverse prove tecniche tra i due, visto che l’idea era quella di attaccare con un duetto sulla sua celebra canzone “Mi sono innamorato di tuo marito”.

Peccato che appena sono risuonate le prime battute del brano, Malgioglio si è zittito suscitando imbarazzo da parte di Mara. Cos’è accaduto di così eccezionale da farlo restare in silenzio? Vediamolo insieme.

Malgioglio zittito dai suoi stessi occhiali. Mara Venier incredula

Il grande paroliere della canzone italiana si è presentato in studio non solo con il completo rosso ma anche con un vistoso paio di occhiali da sole che ne oscuravano non solo il viso ma anche la vista. Proprio questo aspetto ha fatto sì che Malgioglio non riuscisse a leggere il gobbo con il testo della canzone.

Dopo poche note si è infatti bloccato, con Mara incredula per il suo silenzio improvviso: “Ho gli occhiali da sole, non riesco a leggere bene e non mi ricordo niente”, ha confessato in imbarazzo l’ospite. “Ma togliti quegli occhiali”, lo ha così sollecitato Mara, che però si è sentita rispondere che questo era “il suo personaggio costruito negli anni”.

Durante l’intervista infatti Malgioglio ha spiegato alla conduttrice che dietro gli occhiali scuri si cela un segreto intimo: “Ero molto timido, la musica mi ha salvato dalla depressione”. Quindi un personaggio costruito dietro l’apparenza che serve solo per celare una fragilità comprovata e mai superata negli anni.