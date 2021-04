Domenica Live, Vera Gemma fa scalpore con Jeda: “Il cognome li lega”

A Domenica Live parla la sorella di Vera Gemma e lascia tutti di stucco per quello che dice sulla concorrente dell’Isola dei famosi

Mentre Vera Gemma è ancora nelle Honduras e precisamente nella Playa Esperanza, la televisione non fa altro che parlare di lei, dei suoi comportamenti all‘Isola dei famosi e della relazione con il giovane ragazzo Jeda. Così a Domenica Live, Barbara D’Urso chiama a collegarsi la sorella dell’attrice Giovanna Gemma che non perde occasione di dire la sua riguardo alla concorrente.

LEGGI ANCHE>>>Isola Dei Famosi, il sondaggio fatale: c’è già l’eliminata di questa sera

Domenica Live, Vera Gemma e Jeda: una relazione di interesse?

LEGGI ANCHE>>>Isola dei Famosi, scartato ai provini per una regola assurda. I fan non ci stanno

Vera Gemma è stata una dei primi ad essere eliminata e quindi è per questo che attualmente si trova nella Playa Esperanza, in attesa di essere ripescata o di tornare a casa. Le carte sono ancora in tavola e il gioco si fa sempre più duro per l’attrice che non piace a nessuno né sull’isola né al pubblico da casa. Per molti Vera ha preso il programma come una sfilata di moda, mentre vivere su un’isola comporta il seguire varie regole e atteggiamenti. Poi c’è la questione del fidanzato di quasi trent’anni più piccolo di lei e alcuni pensano che si tratti di una relazione di interesse da parte di Jeda, visto il cognome dell’attrice. Ma proprio a Domenica Live arriva il commento di Giovanna, la sorella di Vera che spiega: “Mi piace molto come ragazzo. Mi ha detto di dire che non è vero che i suoi genitori sono contrari alla storia. Anzi. La mamma fa il tifo per Vera all’Isola dei Famosi”. Poi ha concluso: “Jeda è talmente giovane che non ha visto i film di mio padre”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

C’è chi quindi continua a fare il tifo per Vera, ma il suo futuro dipenderà da lei e dal suo comportamento nelle Honduras. Riuscirà a conquistare il pubblico italiano e a tornare in gioco?