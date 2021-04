Elenoire Casalegno FOTO in costume e “sono partita di testa”

Elenoire Casalegno non passa inosservata su Instagram e neppure l’ultimo scatto in bikini è da meno: uno schianto sugli scogli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Avremmo potuto vedere Elenoire Casalegno in tutta la sua bellezza come inviata da L’Isola dei Famosi a fianco dei naufraghi, ma al suo posto invece la direzione centrale del programma ha pensato bene di mandare Massimiliano Rosolino, l’ex campione azzurro che da qualche tempo si è dato alla tv.

Non è mai stata data una risposta certa a questo cambio di rotta, cosa sarà successo? Elenoire non ha fatto trapelare nulla, continua piuttosto la sua vita come ha sempre fatto, deliziando di tanto in tan i suoi fan con scatti decisamente sensuali e provocatori, come l’ultimo postato poche ore fa.

Elenoire Casalegno è “partita di…testa”. La foto in bikini è sconvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Questa Pasqua in zona rossa è stata molto sofferta da tutti gli italiani che sono stati costretti a restare bloccati in casa con minimi spostamenti verso l’abitazione dei parenti più prossimi solo per il pranzo domenicale. Non tutti hanno potuto prendere un aereo e volare in alcune mete esotiche lontane dove è stato tolto l’embargo legato al Covid. Tra queste anche Elenoire, che ha voluto ironizzare sulla sua situazione postando uno scatto pazzesco direttamente da una scorsa estate al mare.

“Chi è partito per le Canarie, chi per Dubai, chi per la Svizzera…io sono solo partita di testa 😂 #elenoire #casalegno #pasquetta #choosethebestfucktherest”. Lei è accovacciata su di uno scoglio, i piedi nell’acqua cristallina, pelle abbronzatissima ed un micro costume che ne enfatizza le curve perfette e armoniche. Cosa c’è di meglio che volare con la fantasia quando non ci si può spostare?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

I suoi follower le approvano l’idea e la supportano con commenti accorati: “A chi lo dici…per chi è sola a casa come me…questo giorno è ancora più pesante. Pazienza”, “🤣allora siamo in due”, “Te fai partire di testa 😍”.