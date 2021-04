Elisa Isoardi, affascinante Cenerentola in riva al mare…è sempre una favola – FOTO

Elisa Isoardi, direttamente dall’Honduras, si mostra ai suoi fan in una veste davvero insolita che non siamo abituati a vedere

Elisa Isoardi è ormai da qualche settimana una dei naufraghi del reality di sopravvivenza “L’Isola dei Famosi“. Per far parte del gruppo volato in Honduras l’ex compagna di Matteo Salvini si è allenata moltissimo, sia da un punto di vista fisico che mentale. Nell’ultimo scatto che arriva ai fan sul suo profilo Instagram direttamente dall’isola dell’America centrale è stato possibile ammirarla in una veste davvero insolita. Siamo ormai infatti tutti abituati a vedere la bella Elisa in tutto il suo splendore mentre è alle prese con i diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In questa foto invece si può notare la showgirl molto concentrata mentre è intenta nella pulizia di un secchio. Nonostante l’attività poco nobile Elisa riesce comunque ad incantare mostrandosi in riva alle acque cristalline dell’isola che le accarezzano le gambe tornite. Una dolce sirena che per una volta veste i panni di una novella Cenerentola.

Elisa Isoardi e la sua avventura a “L’Isola dei Famosi”

Elisa Isoardi, sempre molto attiva sui social, prima di lanciarsi nella nuova sfida rappresentata dal reality condotto da Ilary Blasi ha lavorato moltissimo su sé stessa. I mesi che hanno preceduto la partenza infatti sono stati completamente dedicati all’allenamento sia del corpo che della mente. L’ostacolo più grande che Elisa ha forse fatto di più fatica a fronteggiare è stata la riduzione del cibo a disposizione. Prima di partecipare a “L’Isola dei Famosi” l’ex conduttrice de “La prova del cuoco” ha deciso di eliminare dalla sua dieta zuccheri e vino. La sua bellezza mediterranea era infatti frutto di uno stile di vita sano ma comunque legato ai piaceri della tavola accompagnati immancabilmente da un buon vino.

Fra tutte le sfide quindi di maggior impatto forse proprio un drastico cambiamento nella sua dieta è stata quella che le ha portato maggiori disagi. Da quando fa parte del gruppo di naufraghi del reality Elisa, così come pure gli altri partecipanti, hanno subito un drastico calo di peso. Un dettaglio che non è passato inosservato ma che non ha intaccato la sua bellezza.