Elodie e quel bikini in barca in un VIDEO che non si dimentica. Pazzesca

Elodie, tra presente e passato. La cantante conquista il web con le sue battaglie sociali e con la sua bellezza che non ha eguali

In questi giorni Elodie fa squadra con Fedez e Mahmood. Una nuova canzone per un trio fantastico? Niente di tutto questo. I tre cantanti sono scesi in campo, tramite i social, a sostegno della legge Zan contro l’omotransfobia.

Era stata proprio la cantante ed ex allieva di Amici la prima a schierarsi contro le parole di Pillon e verso chi fa da tempo ostruzionismo contro la legge che ha avuto già l’approvazione in parlamento ma giace in Senato da tempo.

Dopo di lei Fedez che ha fatto una diretta con Alessandro Zan, promotore della legge per parlane sui social, non senza prima criticare Pillon che dopo il post do Elodie che aveva tuonato “Questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica” aveva replicato “le valutazioni sull’incardinamento di leggi ideologiche, inutili e divisive possono aspettare. Con buona pace di Elodie e di tutta la compagnia cantante”.

Poi anche l’appello di Mahmood: ″È di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale debbano essere condannati”. Insomma la musica fa sentire la propria voce e usa i social come richiamo per tutti. Ce la faranno Elodie e gli altri a smuovere qualcosa?

Elodie, il ricordo dell’estate e quel fisico intramontabile

Come sappiamo Elodie è una che dice quello che pensa e non si nasconde. Oltre le battaglie sociali, ogni tanto ci regala anche attimi di felicità e fervore, oltre gli argomenti seri. I suoi scatti da bellezza super sexy non mancano mai sul suo profilo. Lei che cambia spessissimo look, soprattutto per i suoi capelli, ve la ricordate con le treccine?

La scorsa estate aveva affascinato tutti con i lunghi capelli scuri pienaidi treccine in modalità africana. Nuovi singoli che hanno fatto ballare tutti e anche qualche scatto in costume che non è passato inosservato ai più attenti. Basta guardare attentamente per rispolverare gli scatti delle sue “vacanze in famiglia”.

Quello che colpisce di più è il video in barca. Balla con sua nonna in un super bikini rosa shocking e con un fisico da paura. Un video intimo e di divertimento ma anche tutto da ammirare per chi Elodie la ama da sempre.

Veramente pazzesca con le treccine che le cadono sulle spalle, quei movimenti sensuali ma senza esagerazioni, uno sguardo complice con sua nonna, la spensieratezza dell’estate e un fisico che, come è accaduto anche sul palco dell’Ariston, conquista tutti. C’è una sola parola per lei: pazzesca!