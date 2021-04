Emma Marrone con le mani in pasta: ecco la ricetta di Pasquetta – VIDEO

Emma Marrone, dal palco ai fornelli. La cantante salentina dimostra la sua bravura in cucina cimentandosi per la prima volta con un piatto della tradizione

Emma Marrone non ha mai nascosto l’amore per il buon cibo e di essere una buona forchetta. Una passione che va di pari passo con quella per la musica, tanto che nella sua biografia di Instagram si definisce una “Music and food lover”. L’abbiamo vista più volte divertirsi dietro ai fornelli per poi dedicarsi ai piaceri della tavola.

E in occasione delle festività, Emma sperimenta i piatti della tradizione italiana. Ieri per il pranzo di Pasqua la cantante salentina ha condiviso coi suoi fan la portata che le ricorda la sua terra: un piatto di orecchiette alle cime di rapa, piatto tipico della Puglia. Oggi invece Emma prova per la prima volta a preparare un grande classico della cucina nostrana.

Emma Marrone con le mani in pasta: la ricetta di Pasquetta

In attesa di tornare a viaggiare, la cantante fa un tour gastronomico dell’Italia, e prepara le tagliatelle alla bolognese. “Se ieri con le orecchiette alle cime di rapa siamo andati in Puglia, oggi tiro la sfoglia che andiamo in Romagna!”, annuncia Emma. E condivide su Instagram il momento più delicato: la preparazione delle tagliatelle.

Dopo aver steso la pasta col matterello, imitando l’accento romagnolo, Emma indica orgogliosa il risultato: “Uè, guarda lì che sfoglia!”. E la sua amica e manager Francesca Savini, che le ha dato la ricetta, ammette: “È la prima volta, ma è perfetta!“.

E per Emma in versione massaia piovono i complimenti social. I fan le scrivono: “Bellissima cuoca!”, “Che meraviglia, buon appetito!” e c’è anche chi si dichiara pronto all’assaggio: “Adesso aspetto l’invito a pranzo!“.