L’Eredità, Guglielmo Moretti sbanca tutto a Pasqua. Insinna incredulo

All’Eredità il campione Guglielmo Moretti riesce a vincere il montepremi finale che è stato destinato in beneficienza al progetto Arca

A L’Eredità da mercoledì 31 marzo scorso il nuovo campione è il giovanissimo Guglielmo Moretti che ha emozionato fin da subito i telespettatori a casa con un gioco serrato e attento, tanto da battere al triello Adenia, Guglielmo e Fiorella. Molti gli errori però commessi nelle domande, che hanno dato più volte l’opportunità ai concorrenti di ribaltare la situazione creatasi durante la manche di gara.

Ricordiamo che la settima appena trascorsa è stata denominata “L’Eredità per l’Italia” perché si giocava per beneficenza e tutto il ricavato andava devoluto al Progetto Arca. Ieri sera però il colpo di scena che ha entusiasmato anche Flavio Insinna. Ecco cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE -> Fiction Rai, tutte le nuove uscite del mese di aprile

Insinna, “Guglielmo Moretti sei fantasticamente folle”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ghigliottina (@ghigliottina_rai1)

LEGGI ANCHE -> La Fuggitiva, nuova fiction Rai con Vittoria Puccini: tutte le anticipazioni

Per la settimana dedicata alla beneficenza, è stato richiamato il campione Guglielmo Moretti che aveva già regalato grandi emozioni lo scorso inverno quando è stato concorrente per la prima volta. Anche ieri sera però ha saputo regalare grandissimi attimi di gioia sia in studio che a casa, questo grazie alla vittoria finale che gli ha permesso di conquistare il montepremi finale di 57.500 euro.

Le parole da far coincidere erano “Gatti, Linguaggio, Re, Porto, Belga”, poi arriva l’intuizione dove trascrive prima del gong la parola vincente “Franco”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ghigliottina (@ghigliottina_rai1)

Insinna ha applaudito il ragazzo a fine partita vedendolo divertirsi durante il gioco, tanto da improvvisare il balletto della vittoria non appena il conduttore gli ha confermato la parola giusta. A Flavio è addirittura scappata l’espressione “Fantasticamente folle” non appena ha visto il giovane gustarsi il montepremi ottenuto.