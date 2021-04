Eva, il posteriore più bello del web: anni di fatica ma è il migliore – FOTO

Eva colpisce ancora una volta! La foto in costume non nasconde il fondoschiena mozzafiato. E quella richiesta poi, incuriosisce il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva colpisce ancora una volta. L’ex attrice infatti seduce e stuzzica il web con una foto da urlo. Il bikini, sulle tonalità dell’azzurro, le rende perfettamente giustizia. Una bellezza a profusione che sconvolge il social. Di spalle poi, gli occhi non possono ignorare il fondoschiena seducente, tondeggiante e dalle forme perfette.

Per Eva è già estate, o meglio un tributo alla bella stagione. Un anticipo estivo svela la bellissima ungherese. In effetti, dopo aver visto questa foto – sopra riportata – le temperature salgono in maniera vertiginosa.

Ma l’ex modella ama stuzzicare i followers – pari ad un milione – coinvolgendoli in vari giochi: in quest’ultimo post ad esempio detta le regole per partecipare: “Il primo che commenta 5 volte di fila questo “☀️” senza farsi interrompere vince un mio video saluto in DM 📩🥰

Ci siete o noooo??”

Un premio sicuramente ambito, infatti sono in tanti a rispondere e pare che ci sia già un vincitore…sicuramente una bella Pasquetta per il follower di Eva.

LEGGI ANCHE -> Juliana Moreira, irresistibile sul divano: realizza quello che tutti vorrebbero – FOTO

Eva, l’appuntamento da non perdere

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo sbotta In Rai e li fredda tutti “ora vi dico la verità”

Tra le storie di Eva quello che balza subito agli occhi è l’appuntamento che lancia la stessa. Il 17 aprile a Piazza del Popolo (Roma) tutti insieme per dare voce ai musicisti e chi ha sofferto particolarmente durante questo periodo di pandemia.

Una causa che sta nel cuore di tanti; la musica ed il teatro hanno subito particolarmente gli effetti pregiudizievoli dell’emergenza e quindi è giusto far sentire la loro voce. Tra le storie sempre si legge che verranno suonati i bauli in segno di protesta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Una nobile causa sposata perfettamente da Eva, bravissima.