Maschera anticellulite fai da te: addio agli inestetismi con questo trattamento!

Ecco come effettuare una maschera anticellulite e ottenere risultati immediati. Gli ingredienti più efficaci per riuscirci!

L’estate sta per bussare alle porte e questo è il periodo più adatto per rimettersi in forma. Purtroppo, a causa della pandemia, sia centri estetici che palestre sono chiusi e, quindi, risulta più prendersi cura del proprio corpo.

Per questo motivo, via libera ad allenamenti casalinghi e anche dei trattamenti che vi possono aiutare ad eliminare la ritenzione idrica e la cellulite. In particolare, per quest’ultimo problema, ci sono moltissimi prodotti efficaci in grado di far sparire gli inestetismi.

Purtroppo questi prodotti molto spesso sono davvero costosi e contengono sostanze chimiche che possono, a lungo andare, causare degli arrossamenti oppure infiammazioni alla pelle.

Maschere anticellulite fai da te da fare in casa: da dove cominciare?

Meglio, quindi, ricorrere a degli impacchi casalinghi e creare dei fanghi davvero utilissimi per combattere la cellulite, utilizzando degli ingredienti che si trovano facilmente nella vostra dispensa.

Due degli ingredienti migliori per combattere la cellulite sono sicuramente il caffè e il cacao. Il cacao

contiene una grandissima quantità di teobromina che va a stimolare la degradazione dei grassi e riesce a far diventare la pelle più liscia. Nel caffè, invece, è presente la caffeina che contiene antiossidanti che vanno a stimolare il microcircolo, eliminando le tossine anche nelle zone più difficoltose. Così facendo, si potrà eliminare quella antiestetica pelle a buccia di arancia, classica della cellulite.

Preparare dei fanghi con questi due ingredienti è molto semplice. Non dovete far altro che procurarvi 8

cucchiai di cacao amaro in polvere, circa 3 cucchiai di sale grosso e 3 fondi di caffè di una moka da 4

persone. A questo punto, non dovrete far altro che mescolare insieme tutti gli ingredienti, andando ad

aggiungere l’acqua fino a che il vostro composto non diventi una crema facile da spalmare.

Applicate il composto su cosce, fianchi e glutei e lasciate in posa circa 40 minuti, avvolgendo il tutto con una pellicola trasparente. I risultati saranno evidenti fin da subito e potete ripetere questo impacco fino a 4 volte alla settimana.