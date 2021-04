Al via la fiction con Vittoria Puccini: tutto ciò che c’è da sapere su La fuggitiva

La fuggitiva: tutto sulla fiction con Vittoria Puccini, in onda a partire da quest’oggi, lunedì 5 aprile, per un totale di quattro appuntamenti

A partire da oggi, lunedì 5 aprile, va in onda la fiction “La fuggitiva“, che vede come protagonista Vittoria Puccini. L’attrice, che proprio questa sera ha partecipato ai Soliti Ignoti in veste di concorrente, ha fornito alcuni dettagli in merito al prodotto targato Rai, che verrà trasmesso ogni lunedì per un totale di quattro appuntamenti. Nelle puntate, la Puccini presta il volto ad Arianna, una donna in fuga in quanto accusata dell’omicidio di suo marito Fabrizio: al suo fianco c’è il figlio Simone, interpretato dal giovanissimo Giovanni Esposito. Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

La protagonista della fiction, interpretata da Vittoria Puccini, è Arianna, una donna che si ritroverà a scappare per un motivo sconvolgente. Madre del piccolo Simone e moglie di Fabrizio, assessore comunale, il personaggio della Puccini verrà inaspettatamente accusato proprio della morte del marito. Sulle sue tracce, il commissario Berti e l’agente Caprioli, interpretati rispettivamente da Sergio Romano e Pina Turco.

La fuga di Arianna metterà in luce dei dettagli preziosissimi sulla sua vita, di cui lei stessa non era a conoscenza. Il personaggio di Vittoria Puccini, nel tentativo di dimostrare la propria innocenza, scoprirà la verità sul suo passato, aiutata da Marcello Favini (alias Eugenio Mastrandrea), giornalista di cronaca che sembra credere alla versione di Arianna.

La fiction, targata Rai, andrà in onda su Rai1 ogni lunedì, per un totale di quattro appuntamenti. Si preannuncia un successo clamoroso per il prodotto, che verrà trasmesso in replica su Rai Premium il mercoledì, in prima serata, e il sabato, in seconda serata.