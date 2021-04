Francesca Ferragni, le uova al microonde hanno fatto una brutta fine – Foto

Francesca Ferragni è conosciuta per essere la sorella della famosa influencer Chiara Ferragni. Diversamente dalle sorelle, anche Valentina ha seguito le orme di Chiara, di professione è un’affermata dentista come il papà.

Tre sorelle bellissime, tre sorelle affermate. Chiara, Francesca e Valentina Ferragni sono dei punti di riferimento sul web però una delle tre fa tutt’altro che l’influencer.

Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più famosa del mondo, è riuscita a costruire il suo impero dal nulla, la sua notorietà è all’apice del successo e così sarà per molto tempo ancora. Valentina la più piccola delle tre ha deciso di seguire la strada lavorativa della sorella maggiore (Chiara) e quindi di occuparsi prevalentemente di moda.

Francesca è la sorella “di mezzo”, utilizza i social ma nella vita non lavora come influencer, lei è un’affermata dentista e lavora nello studio del padre.

Tra le tre sorelle Francesca è sicuramente quella meno famosa, sul suo conto infatti non si hanno moltissime informazioni. Le sorelle sono legate da uno splendido rapporto.

La famiglia nella quale sono nate le tre sorelle è molto benestante, Marina Di Guardo e Marco Ferragni sono entrambi dei professionisti. Marina è una scrittrice di romanzi per Mondadori e Marco è un rinomato dentista.

Nonostante la vita agiata Francesca ha sempre avuto come obiettivo quello di laurearsi per essere indipendente economicamente. E’ uscita dall’ombra della famiglia ed è diventata una professionista di rispetto.

La Francy è un modello da seguire, vivere in una famiglia benestante ed avere una sorella che frutta all’incirca 8 milioni di euro all’anno, non l’ha forviata. Si è rimboccata le maniche e si è guadagnata il suo posto nel mondo del lavoro.

Le uova di Francesca Ferragni esplodono nel microonde, una cena decisamente inaspettata

Pur non essendo una vera influencer su Instagram, Francesca Ferragni è solita postare foto e condividere stories sul suo profilo seguito da 1,1 milioni di follower. Come Chiara e Valentina anche la secondogenita di casa Ferragni pubblica momenti di vita quotidiana.

E tra questi momenti di vita quotidiana, ieri sera, la bella Francesca ha condiviso con il web una cosa davvero divertente. Mentre era intenta a cucinare la cena è successo un imprevisto che ha dell’incredibile.

Non si sa perché o per come Francesca abbia deciso di cucinare delle uova al microonde che sono letteralmente esplose dopo pochi minuti di cottura.

La cosa inizialmente ha destato non poco stupore ma poi Francesca si è divertita ed ha deciso di condividere il misfatto con i suoi amici virtuali.

Francesca è fidanzata da oltre 10 anni con Riccardo Nicoletti un ragazzo membro di una band Rock e appassionato di musica. I due, come si vede dalle foto su Instagram, sono molto affiatati ed innamorati, però non si sa se abbiano intenzione di sposarsi o continuare a convivere come fanno già da un po’.