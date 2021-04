Francesca Lodo, spunta una FOTO dal passato della naufraga: la riconoscete?

La bellissima showgirl Francesca Lodo è una delle nuove naufraghe dell’Isola, nel suo passato però una carriera a fianco di alcune delle donne più belle della tv

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lodo (@francesca.lodo)

Tra i volti più belli di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi c’è sicuramente Francesca Lodo, la 39enne che per diversi anni è stata lontano dalle telecamere e dalla cronaca rosa per riprendersi in mano la sua vita sentimentale e lavorativa. Il suo ritorno nel programma però è stato una sorpresa molto gradita per i telespettatori che conoscono il suo volto dal lontano 1999 quando fece il suo debutto sul palco di Miss Italia.

Classe 1982 e cagliaritana dop, oggi la naufraga è dichiaratamente single, nessun uomo sembra averle colpito il cuore che per ora è impegnato solo nel vincere le sue paure in Honduras. Vi ricordate però qual è stato il programma di successo che la lanciò nel mondo dello showbiz? Una foto emersa sul web ha toccato il cuore di molti.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Canalis, pilates in piscina con un bikini pazzesco. Il balletto è virale – FOTO

Francesca Lodo, la foto che ha sorpreso tutti, “Ricordi ❤”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

LEGGI ANCHE -> LOL, Fedez distrutto da una critica che non le manda a dire. I dettagli

Volto noto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi in onda su Canale 5, Francesca ha debuttato alle soglie del Duemila diventando appena diciannovenne la letterina di Gerry Scotti a “Passaparola”. Sorriso dolcissimo e una silhouette invidiata dalle altrettanto giovani ragazze che la seguivano nel serale a fianco delle colleghe Alessia Ventura, Cosmanna Ardillo, Federica Villani, Ilary Blasi e Morena Salvino.

Dal 9 settembre 2002 fino al 28 giugno 2003, le sei giovani hanno deliziato i telespettatori a casa con balletti mozzafiato e coreografie che ne esaltavano tutto il loro splendore. Proprio Ilary Blasi ha rinfangato una foto ricordo di quegli anni in cui vediamo una Francesca molto piccola abbracciata alle amiche sedute su un divanetto posto nel dietro le quinte del programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Lodo (@francesca.lodo)

Il meme dello scatto è “Ricordi ❤” come scritto proprio dalla moglie di Totti. La Lodo è irriconoscibile ma sempre bellissima e portatrice di un fascino mediterraneo innato.