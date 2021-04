I due ventenni hanno gravemente danneggiato il dipinto di JonOne, lo street artist americano di fama mondiale.

A truly lovely story. “Artwork by graffiti artist JonOne defaced in Seoul gallery after couple make ‘honest mistake’ – ABC News https://t.co/EOCSSx82Lv — DRB (@dblackal) April 4, 2021

Una coppia ha erroneamente danneggiato il lavoro di un noto street artist americano, la cui opera si trova in mostra a Seul, nella capitale della Corea del Sud. Stando a quanto riferisce Abc News, i due ventenni credevano che il set di materiale pittorico esposto di fronte al graffito fosse adibito alla libera espressione artistica del pubblico. Dalla falsa interpretazione all’irreparabile tragedia: la giovane coppia ha impugnato i pennelli; li ha intinti nel colore e, indisturbata, ha macchiato il dipinto del famoso artista JonOne, la cui cifra sfiora i $ 440.000.

Il materiale pittorico, esposto per motivi artistici:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JonOne (@jonone_156)

Il personale della galleria sudcoreana notò l’atto di vandalismo a causa di insolite “nuove macchie di vernice verde scuro“ al centro dell’opera d’arte domenica scorsa. Insospettite, le guardie museali hanno controllato le riprese dalle telecamere di videosorveglianze e sono riuscite a identificare i colpevoli. Secondo quanto riportano i media, l’attrezzatura per la pittura è esposta davanti al graffito per specifici motivi artistici.

Difatti, JonOne ultimò l’opera in questione nel 2016, durante una mostra al museo dei graffiti “The Great Graffiti“, nel complesso artistico di Seoul Arts Center. Pertanto, le “armi” utilizzate dai vandali inconsapevoli sono in realtà i pennelli passati per l’abile mano dell’artista. “La vernice e i pennelli utilizzati dall’artista compongono un set completo insieme al lavoro su tela“, ha precisato al notiziario Kang Wook, CEO di Contents Creator of Culture e co-organizzatore della mostra. Il rappresentante dell’artista americano ha dichiarato che JonOne non ha ancora proferito parola sull’incidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JonOne (@jonone_156)

“Abbiamo immediatamente chiamato la polizia e parlato con la compagnia di assicurazioni per l’opera d’arte danneggiata“, ha continuato il direttore del museo, precisando che l’agenzia si mobiliterà per ridurre al minimo i danni all’ignara coppia vandalica.

