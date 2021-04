Giulia De Lellis, pazza del concorrente di Amici: “Troppo bravo…e bello!”

Giulia De Lellis, influencer romana, ha dichiarato di essere pazza di uno dei concorrenti di Amici 20. Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli

Giulia De Lellis, l’influencer romana lanciata da “Uomini e Donne”, condivide con i suoi follower ogni momento della sua giornata. Ai suoi 5 milioni di fan su Instagram racconta anche i suoi gusti. E nelle storie sul social ieri ha ammesso di avere un debole per un concorrente di Amici.

Alla guida della sua auto, mentre si dirige a casa dei suoi per festeggiare la Pasqua, l’influencer 26enne ascolta un brano cantato proprio dal concorrente in questione. Tant’è che Giulia ha dichiarato di essere “pazza” di lui. E nella storia scrive: “Sono circondata da amiche che mi hanno fatta fissare in modo imbarazzante. È troppo bravo però… e bello!“. Ma di chi si tratta?

Giulia De Lellis, chi è il concorrente di Amici: “Troppo bravo e bello!”

L’ex pretendente di Uomini e Donne si riferisce a Sangiovanni, il cantautore rap di 18 anni che in quest’edizione del talent show si sta distinguendo per bravura e capacità interpretative. Alla scuola di Amici il rapper, il cui vero nome è Damian Giovanni Pietro, ha portato diversi brani inediti. L’ultimo è “Tutta la notte”, ma si è fatto conoscere col successo radiofonico “Lady”, con cui si è aggiudicato il disco d’oro.

Apprezzatissimo dalla giuria, è uno dei beniamini del pubblico, e anche di Giulia De Lellis a quanto pare. E chissà se il nuovo fidanzato dell’influencer, Carlo Gussalli Beretta, erede dell’omonima casa produttrice di armi, condivide le sue preferenze per Sangiovanni o se invece è geloso di questi commenti.

Giulia De Lellis ha anche annunciato la prima visione del film di cui è protagonista, “Genitori vs influencer”. Nella sua prima prova da attrice è stata affiancata da Fabio Volo. La pellicola è una commedia per tutta la famiglia che ha esordito proprio ieri, nel giorno di Pasqua su Sky Cinema.