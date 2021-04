Giulia Salemi, una bambolina in carne ed ossa: mai stata così bella FOTO

Giulia Salemi, una bambolina in carne ed ossa: mai stata così bella! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia Salemi è senza dubbio una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato tutti quando un paio di anni fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Francesco Monte e ha cominciato una storia d’amore con lui destinata a finire poche settimane dopo la fine del programma.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia ha deciso di “rimediare” a quel percorso che è stato tanto condizionato dalla sua storia d’amore con Monte, ripartecipando al reality e farlo da sola sulle sue gambe, senza immischiarsi in altre relazioni come accadde un paio di edizioni fa. Proprio nella casa più spiata d’Italia, però, ha nuovamente incontrato l’amore e stavolta con Pierpaolo Pretelli. I due non sono riusciti a resistere alla passione e dall’amicizia sono finiti per diventare una coppia, sotto le telecamere che attente hanno ripreso ogni loro singolo momento insieme durante i tre mesi che hanno passato insieme nella casa.

I due oggi sono sempre più felici e sempre più affiatati, credono davvero di aver trovato l’amore della propria vita e hanno intenzione di restare l’uno con l’altro il più a lungo possibile.