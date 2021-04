Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 aprile: nuovo lutto improvviso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 aprile: Gabriella sta per consegnare la lettera di Arturo a Cosimo, ma un nuovo lutto la fa desistere.

È un periodo difficile per Cosimo Bergamini. Dopo la morte del padre Arturo, un affare sfumato con Umberto Guarnieri rischia di portargli via l’unica cosa che gli è rimasta: l’azienda di famiglia. La moglie Gabriella cerca di stargli accanto e nel farlo scopre una missiva firmata proprio da Arturo. La lettera, se adeguatamente sfruttata, potrebbe ribaltare una volta per tutte i rapporti di forza tra Guarnieri e Bergamini. Nel frattempo Salvatore è alle prese con le pressanti richieste di Giuseppe. Spinto da Sofia, il barista decide di concedere un prestito al padre, senza tuttavia sapere dove finiranno i soldi che gli sta cedendo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 aprile: Dora ha un nuovo flirt

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella sarà sul punto di consegnare la lettera di Arturo a Cosimo, ma proprio in quel momento la madre di Bergamini verrà a mancare. Con Delfina fuori dai giochi ed un Cosimo sempre più disperato, alla stilista mancherà il coraggio di far riaffiorare la storia dell’affare sfumato. Nel frattempo, disponendo della cifra prestatagli da Salvatore, Giuseppe Amato si sentirà libero di iniziare a mettere in atto i suoi loschi piani in compagnia dell’amico Girolamo.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Dora rimarrà folgorata da un nuovo cliente del Paradiso, mentre le sue colleghe cercheranno un nome per il funclub che hanno fondato a sostegno del team di ciclismo.