Isola dei Famosi, discussione tra naufraghi: il malore e l’arrivederci al gioco

Malore improvviso all’Isola dei Famosi, dove un naufrago ha dovuto abbandonare improvvisamente il gioco: i dettagli sull’accaduto

All’Isola dei Famosi, lo stress e l’astinenza dal cibo iniziano a pesare enormemente sui naufraghi, che sono oramai allo stremo delle forze. E’ di poche ore fa la notizia di un malore improvviso per uno dei naufraghi, che ha dovuto abbandonare l’Isola per poter effettuare i doverosi controlli. Si tratta di Francesca Lodo, la quale, dopo aver discusso con Daniela Martani a causa delle porzioni di riso, avrebbe accusato un mancamento.

L’attrice, trasferita d’urgenza in infermeria, ha destato molta preoccupazione negli altri naufraghi. “Ha spinto il suo corpo fino al limite“, ha detto Gilles Rocca, in ansia per via della situazione. I telespettatori, che si sono allarmati per via dell’accaduto, sono in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Isola dei Famosi, malore per Francesca Lodo: i motivi

Francesca Lodo, dopo aver accusato un malore, ha abbandonato l’Isola dei Famosi per sottoporsi agli accertamenti del caso. La concorrente, solo poche ore prima, aveva avuto una forte discussione con Daniela Martani, a causa delle porzioni di riso. Di fronte ai piatti distribuiti da Angela Melillo, la Lodo sarebbe esplosa dopo aver notato delle scorrettezze messe in atto dalla Martani.

“Tu stai prendendo una super porzione, io non ho mangiato praticamente nulla“, l’ha rimproverata Francesca, ricevendo l’appoggio dei naufraghi. Nei confronti della Martani, tutto il gruppo sembra aver preso una posizione irremovibile: i suoi compagni d’avventura la reputano infatti egoista e poco attenta alle esigenze altrui.

Dopo aver ricevuto assistenza, la Lodo è potuta rientrare in gara, per la felicità dei suoi compagni. Lo scorso giovedì, nel corso della diretta, Francesca era stata anche nominata “leader“: un titolo che non sembra averle portato molta fortuna.