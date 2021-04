Isola dei Famosi, la confessione di Ilary Blasi: “Chi sono i miei preferiti”

Ilary Blasi è al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ma nonostante il suo ruolo non ha voluto nascondersi e ha rivelato chi sono i suoi concorrenti preferiti

Molti potrebbero pensare che la conduttrice di un programma debba rimanere estranea alla gara e tenere per sé le proprie preferenze. Ma si sa, Ilary Blasi è conosciuta per non amare particolarmente le convenzioni. Al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ormai entrata nel vivo, Ilary Blasi ha ottenuto l’approvazione del pubblico che la trova perfetta nel suo ruolo. Schietta, esuberante e per nulla impostata, la sua conduzione ha senza dubbio portato un alone di freschezza nel palinsesto di Canale 5. Nonostante il suo ruolo ha voluto ugualmente esporsi, dichiarando quali naufraghi preferisce.

I preferiti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Durante una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Ilary Blasi ha esposto le proprie preferenze sui naufraghi attualmente impegnati a sopravvivere in Honduras. Tra tutti i concorrenti sono due donne ad aver particolarmente attirato l’attenzione della conduttrice che sembra fare il tifo per loro. “Ho una passione per Valentina Persia“, ha dichiarato sottolineando come abbia un debole per le romane e le loro personalità. “Poi adoro Vera Gemma, è una donna libera“, ha sottolineato la conduttrice rimasta colpita dalla schiettezza e dall’indipendenza dell’attrice. Per il momento sono loro ad aver conquistato la padrona di casa.

Se Valentina Persia si trova ancora in gioco insieme a tutti i concorrenti, Vera Gemma ha subito negativamente il volere del pubblico che per due volte non l’ha preferita al televoto. Nonostante questo questa edizione prevede dei colpi di scena per gli eliminati ai quali vengono date delle seconde -e terze- possibilità. Vera Gemma si trova al momento sull’isola della speranza, precedentemente denominata Parasite Island, mentre i suoi compagni pensano abbia già fatto ritorno in Italia.

Per scoprire cosa accadrà in Honduras e quali altre sorprese ci saranno in serbo per il pubblico e per i naufraghi, l’appuntamento è per ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 con l’Isola dei Famosi.