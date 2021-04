Era pronto pe partire per l’Isola dei Famosi 2021 ma è stato scartato ai provini per una regola del programma. I fan sono sorpresi.

Sarebbe dovuto partire per l’Isola dei Famosi ed essere il sex symbol dell’edizione 2021 ma per Sossio Aruta l’avventura è finita ancor prima di iniziare.

Quest’anno la produzione ha imposto una regola ben precisa per la ricerca dei naufraghi, niente ex concorrenti del Grande Fratello.

Effettivamente nessun concorrente ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma due naufraghi, Daniela Martani ed Andrea Cerioli hanno partecipato al programma in tempi non sospetti nell’anno 2009 e nel 2014.

Sossio Aruta commenta la sua esclusione al programma e i fan gli sono vicino

Fu proprio Sossio Aruta a commentare la la sua esclusione al programma: ““Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”.

E continua in un altro post dicendo: “Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell’isola dei famosi. Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all’isola, questo messaggio è per dirvi grazie il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… Grazie di tutto! E più di tutto grazie di esserci . E in futuro chissà mai dire mai…”

Un Sossio a tratti deluso e a tratti combattivo, l’ex di Uomini e Donne non si da per vinto e riproverà a prendere parte al reality show.