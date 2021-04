Isola Dei Famosi, il sondaggio fatale: c’è già l’eliminata di questa sera

Isola dei Famosi, nuova puntata di questa sera: grande attesa per chi sarà la persona eliminata, il pubblico sembra aver già deciso

Puntata molto attesa, quella di stasera, dell’Isola dei Famosi. In Honduras, i naufraghi stanno dando vita a una edizione davvero molto interessante e appassionante per i telespettatori.

Su Canale 5, appuntamento con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Il principale motivo di interesse di oggi sarà scoprire chi abbandonerà l’Isola tra le nominate Drusilla Gucci e Daniela Martani. Drusilla è stata nominata dal gruppo, Daniela è stata invece scelta dalla leader Francesca Lodo.

Isola dei Famosi, a rischio eliminazione Daniela Martani e Drusilla Gucci: ecco la scelta del pubblico

Verdetto che stando al sondaggio sembrerebbe essere piuttosto chiaro. Al momento, il pubblico si schiererebbe dalla parte di Drusilla Gucci, eliminando dunque Daniela Martani. La ex ‘pasionaria’ del Grande Fratello di alcuni anni fa si conferma personaggio controverso e divisivo.

Non si può ancora dare il verdetto per definitivo, però. Mancano ancora diverse ore alla messa in onda della puntata e non è detto che la situazione non possa ribaltarsi. Senza contare che la Martani potrebbe anche rimanere in gioco.

Quasi sicuramente le verrà proposto da Ilary di proseguire su ‘Playa Esperanza’, dove al momento si trovano Myriea Stabile e Vera Gemma. Non sappiamo a quel punto cosa deciderà Daniela. I due precedenti eliminati, Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti, hanno fin qui rifiutato di rimettersi in gioco su ‘Parasite Island’.