Isola dei Famosi, è ufficiale: due nuovi concorrenti. Scopriamo chi sono

Dall’Isola dei Famosi è arrivato un annuncio atteso da giorni. In arrivo nuovi concorrenti in partenza per l’Honduras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. La notizia, da tempo nell’aria, è stata ufficializzata. Sono due i volti che partiranno alla volta dell’Honduras. Si tratta di Isolde Kostner, ex campionessa di sci alpino di 46 anni, e Beatrice Marchetti, modella di 25 anni.

Sui canali social del format è stato pubblicato lo scatto delle due nuove naufraghe. Il post ha confermato la presenza delle due concorrenti nella puntata di questa sera. Il pubblico si aspettava il loro arrivo in Honduras già giovedì scorso. Tuttavia l’ingresso è stato rinviato a questa settimana.

Su Instagram il post dedicato alle due nuove partecipanti è andato virale. Nel giro di un’ora ha superato i 6 mila like. Subito è boom di commenti.

LEGGI ANCHE > Isola dei Famosi, la confessione di Ilary Blasi: “Chi sono i miei preferiti”

Isola dei Famosi, nuovi arrivi: confusione con un’altra partecipante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isolde_kostner (@isolde_kostner_official)

LEGGI ANCHE > Isola dei Famosi, scartato ai provini per una regola assurda. I fan non ci stanno

In merito ala nuova partecipazione da parte di Isolde Kostner molti utenti hanno confuso la campionessa di sci con un’altra sportiva. Si tratta di Carolina Kostner. A causa dello stesso cognome, le due sono cugine, molti credevano che la pattinatrice sarebbe diventata una dei protagonisti dell’Isola 2021. Carolina è intervenuta sui social chiarendo il fraintendimento.

Nessuna confusione per l’altra new entry. Beatrice non è molto conosciuta sul piccolo schermo. Bensì il suo nome è noto nel settore della moda. Nata a Brescia, la giovane è una famosa modella e ha debuttato al cinema con il film “Loro”, dedicato alla vita di Silvio Berlusconi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE MARCHETTI (@beatricemarchetti__)

Seguitissima su Instagram, è stata protagonista di molte campagne pubblicitarie. La nuova avventura rappresenta un trampolino di lancio per la carriera.