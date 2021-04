Isola, televoto flash. Ilary Blasi si arrabbia: “Mi dite una cosa e poi un’altra”

Ilary Blasi ha aperto un televoto flash all’Isola dei Famosi, con un verdetto che sarà decretato in serata. La conduttrice, dopo essere andata in confusione, se la prende con gli autori

Ilary Blasi ha appena aperto un televoto flash all’Isola dei Famosi, che vede coinvolti Elisa Isoardi e Andrea Cerioli. La conduttrice, che aveva già annunciato ai telespettatori una seconda eliminazione, ha imposto ai naufraghi una catena di salvataggio, che ha visto come grandi esclusi la conduttrice e l’ex tronista. La Isoardi, pur mantenendo la propria fermezza, ha ammesso di non averla presa bene: “Qui all’Isola non si capisce mai nulla“. Diverso l’atteggiamento di Cerioli, che sembrava invece aspettarsi un esito simile.

Durante l’apertura del televoto, tuttavia, è scoppiato il caos in studio. Ilary Blasi, visibilmente in confusione, ha chiesto sostegno agli autori, ma quest’ultimi non si sono affatto rivelati d’aiuto. “Chi mi dice una cosa, chi un’altra“, ha esclamato la conduttrice, che sembrava aver perso la pazienza.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi si arrabbia con gli autori

L’apertura del televoto flash ha creato non pochi problemi alla conduttrice Ilary Blasi. La catena di salvataggio, con grande sorpresa da parte dei telespettatori, ha escluso due concorrenti di spicco: Elisa Isoardi, veterana amatissima dal pubblico, e Andrea Cerioli, che è sbarcato in Honduras da soli dieci giorni. Ilary, nel comunicare le modalità di voto, ha avuto dei momenti di vera e propria confusione.

“Chi volete salvare tra… No, aspetta. Eliminare o salvare?“: la conduttrice, trovatasi in seria difficoltà, si è rivolta agli autori, i quali non si sono tuttavia rivelati d’aiuto. “Chi mi dice salvare, chi mi dice eliminare. E’ salvare? Ok, salvare!“, ha concluso la Blasi, che è apparsa alquanto scocciata dall’inconveniente, tanto da sospirare neanche troppo velatamente nel bel mezzo della diretta.

Se Elisa Isoardi non è sembrata molto felice della decisione dei suoi compagni, Andrea Cerioli pare aver accettato il provvedimento con grande sportività. “Sono arrivato da dieci giorni, è normale che gli altri siano più legati. Me l’aspettavo“, ha risposto il concorrente alla domanda di Ilary.