Isola, Tommaso Zorzi attacca la Isoardi e urla, momento sconvolgente – VIDEO

All’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi sbotta e urla in diretta contro Elisa Isoardi: il motivo è sconvolgente

All’Isola dei Famosi, la tensione accumulatasi nei giorni passati è esplosa questa sera nel corso della diretta. Fra Elisa Isoardi e Gilles Rocca sono volate parole di fuoco: i due, che si sono distinti per personalità e temperamento, si sono punzecchiati nel corso della settimana, ma durante la puntata sembravano essere tornati amici come prima. “Le clip sono legate al momento, poi abbiamo chiarito“, ha detto il vincitore di Ballando con le Stelle, ma la sua versione non ha convinto il pubblico.

Tommaso Zorzi, che non si è affatto lasciato incantare, ha preso la parola per rimproverare i naufraghi. “E’ veramente noioso vedervi litigare tutta la settimana per poi ritrattare in diretta“, ha affermato l’opinionista, che ha ricevuto l’immediata replica della Isoardi.

Isola, Tommaso Zorzi attacca la Isoardi e urla, il VIDEO

Tommaso Zorzi, che non risparmia mai nessuno quando si tratta di esprimere il proprio pensiero, ha redarguito i naufraghi senza pensarci due volte. L’opinionista, in particolare, ritiene che i concorrenti non abbiano il coraggio di sostenere le proprie idee fino in fondo. Nonostante, nel corso della settimana, litighino e anche pesantemente, in puntata ogni malumore sembra essersi appianato. Questa sera, di fronte al comportamento di Gilles Rocca e Elisa Isoardi, Zorzi non si è trattenuto.

La conduttrice, tuttavia, non ha mancato di rispondere per le rime all’opinionista: “Ricordati cosa facevi tu al Gf“. Tommaso, di fronte alla provocazione di Elisa, non si è certamente tirato indietro: “No amore, tant’è che l’ho vinto. Sennò non avrei vinto!“, ha tuonato Zorzi, zittendo la concorrente fra gli applausi del pubblico.

L’idea di Zorzi sembra condivisa dalla stessa Iva Zanicchi, che ha rimproverato i naufraghi per non essere in grado di tenere il punto. “Se dovete mandarvi a quel paese, fatelo“, ha esclamato la cantante, sostenuta da Ilary Blasi: “Non vi crede nessuno“.