La meravigliosa showgirl brasiliana Juliana Moreira strappa un eterno sorriso ai suoi ammiratori: è semplicemente irresistibile.

La divertentissima showgirl e modella di origini brasiliane, Juliana Moreira, si trova in questo primo primeggio allegramente alle prese con le ultime attività pasquali. Tale occupazione intrapresa da Juliana in queste ore è stata immortalata in una più che solare istantanea su sfondo naturale. Una delle caratteristiche più emozionanti riscontrate dai suoi ammiratori? Sicuramente il suo sorriso travolgente. Ma scopriamone subito qualcosa in più.

Juliana Moreira, realizzatrice di sogni e felicità: è irresistibile

“Buona Pasquetta ragazzi ❤️🐣 e voi avete colorato le uova???“, chiede ai fan la paladina di “Paperissima Sprint” nella didascalia al colorato scatto condiviso soltanto un’ora fa sul suo profilo Instagram. Per poi affermare con soddisfazione “I miei bimbi sono impazziti 🥰“.

La bellissima posa sul divano di casa della showgirl nella giornata di oggi è infatti dedicata alle sue due mascotte preferite. Trattasi della dolce Lua Sophie, adesso di 9 anni, e del più piccolo Sol Gabriel, di soli 4. I bambini sono nati dalla promettente e duratura relazione amorosa tra Juliana ed il conduttore televisivo milanese Edoardo Stoppa. La coppia ha coronato il suo sogno d’amore amore con le nozze soltanto nel 2017. Sebbene il loro scoppiettante feeling risalga a ben dieci anni prima.

La trentottenne nativa di San Paolo ultimamente non sta apparendo molto sul piccolo schermo, eppure in questi ultimi anni, subito dopo il matrimonio, si è dedicata più assiduamente al teatro. Esordendo nel 2017 con il musical de “Il libro della giungla: il viaggio di Mowgli”, tratto dall’omonimo romanzo e realizzato dalla regista Ilaria Deangelis.