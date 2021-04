La Fuggitiva. Anticipazioni lunedì 12 aprile, seconda puntata

La Fuggitiva, anticipazioni 12 aprile: proseguono le avventure di Arianna Comani, in fuga dalla polizia dopo essere stata accusata della morte del marito.

Prosegue la storia di Arianna Comani, interpretata da Vittoria Puccini. Dopo il grande debutto di lunedì 5 aprile, La Fuggitiva torna il 12 aprile con due nuovi episodi in prima serata su Rai 1. La serie, composta da quattro puntate (ognuna da due episodi), narra la storia di una giovane donna – Arianna – accusata di aver ucciso il marito Fabrizio. Costretta a scappare insieme al figlio Simone, la donna cercherà di scoprire chi l’ha incastrata, avvalendosi anche dell’aiuto di Marcello (Eugenio Mastrandrea), un giovane giornalista che non crede alla sua colpevolezza.

Leggi anche -> Fiction Rai, tutte le nuove uscite del mese di aprile

La Fuggitiva, anticipazioni seconda puntata (12 aprile)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

Leggi anche -> Kurt Cobain moriva 27 anni fa: la lettera che scrisse prima del suicidio

Dalle anticipazioni della seconda puntata de La Fuggitiva scopriamo che Arianna realizzerà che il marito Fabrizio aveva molti più segreti di quanto credesse. In particolare, parlando con la cognata, scoprirà che l’uomo aveva litigato pesantemente con il datore di lavoro, il signor Fusco, proprietario di una nota azienda di costruzioni. Arianna e Marcello si intrufoleranno dunque all’interno della fabbrica di Fusco nella speranza di trovarvi all’interno una pista da seguire. Anche la poliziotta Michela cercherà una pista: la donna è sulle tracce di Arianna, ma ha anche la spiacevole impressione di star cercando la persona sbagliata. Per via della sua incertezza, Michela sarà ripresa dal suo superiore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

La seconda puntata de La Fuggitiva andrà in onda lunedì 12 aprile in prima serata su Rai 1 (ore 21.25). Continuate a seguirci per scoprire le anticipazioni dei prossimi due episodi della serie.