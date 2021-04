Il lato oscuro di Hollywood: Kate Winslet contro i tabù verso gli attori gay

Kate Winslet ha rivelato criticità legate al mondo di Hollywood. In particolare ha denunciato la mentalità retrograda ancora presente nel settore cinematografico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Winslet (@kate.winslet.official)

A puntare il dito contro Hollywood questa volta è stata Kate Winslet. La famosissima attrice nell’ambito di un’intervista al “The Sunday Times” ha denunciato in particolare la mentalità diffusa nell’industria del cinema. Una mentalità chiusa dove spesso gli attori non possono rivelare il loro orientamento sessuale.

“Non vogliono essere scoperti”, le parole dell’attrice. Il motivo è la paura per molti attori che la loro omosessualità possa inficiare la carriera.

A Hollywood sussistono ancora tabù e ostracismo verso gli omosessuali in particolare per gli uomini. “E’ tremendo. Mi piacerebbe ci fossero meno giudizi, meno omofobia”, il commento della Winslet. L’attrice ha poi proseguito esprimendo il desiderio che domande sul fatto che un attore gay possa interpretare una parte da eterosessuale svanissero.

Kate Winslet: conosce 4 attori che nascondono il loro orientamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Winslet (@kate.winslet.official)

Nell’ambito dell’intervista al “The Sunday Times” Kate ha rivelato di conoscere almeno quattro attori che non hanno dichiarato il loro orientamento sessuale. L’attrice di Titanic ha raccontano dispiaciuta come ci sia terrore tra i colleghi. Scendendo nei dettagli ha svelato un episodio significativo. Un agente americano sembrerebbe aver consigliato a un attore di non dichiarare la sua bisessualità. Fare coming out fa sempre più paura.

Kate è molto sensibile verso queste tematiche. Nel suo ultimo film, “Ammonite – Sopra un’onda del mare”, ha interpretato il ruolo di una paleontologa innamorata di un’altra donna. Secondo quanto riportato dall’attrice le sarebbero stati fatti molti più quesiti sulle scene d’amore di questa pellicola rispetto agli altri film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Winslet (@kate.winslet.official)

La tematica è attuale e riguarda molti protagonisti del mondo del cinema. Tra questi la cantante Demi Lovato. Di recente ha svelato di essere pansessuale. Una confessione che arriva dopo anni di silenzio.